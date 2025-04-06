新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？4月7日（月）〜4月13日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★牡羊座運勢第1位！「自分との対話」が今週のテーマになりそうです。リラックスしながら「自分らしさ」を追求して、次のステップに備える星模様。早朝や深夜のお散歩で思考をクリアにしてみたり、1人カフェで情報収集をしながら未来のビジョンを書き出してみた