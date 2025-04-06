GRe4N BOYZが、TVアニメ『ONE PIECE』新オープニング主題歌の「天使と悪魔」を本日配信リリースした。◆GRe4N BOYZ 動画4月5日放送の土曜プレミアム『特別編集版「ワンピース」エッグヘッド編』では、エッグヘッド編の再開1話目となる1123話が放送され、オープニング映像として楽曲「天使と悪魔」が初オンエアされた。このオープニングのノンクレジット 映像は『ONE PIECE』公式YouTubeにて公開されている。TVアニメ『ONE PIECE』