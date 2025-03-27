書店員を中心とした各界のマンガ好きが“今、一番薦めたいマンガ”を選ぶ、『マンガ大賞2025』が27日に発表され、売野機子さんの『ありす、宇宙（どこ）までも』が大賞に輝きました。『ありす、宇宙（どこ）までも』は、『週刊ビッグコミックスピリッツ』で連載中の作品。バイリンガル教育の途中で両親を亡くし、どちらの言語も中途半端になってしまい、日々の授業についていくことができない朝日田ありすが、天才・犬星に出会い、