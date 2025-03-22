大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』の最終章『FINAL SEASON』が、2025年10月より毎週土曜日夕方5:30に読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送されることが決定した。これに合わせて、主人公デクと宿敵死柄木弔が描かれたティザービジュアル第2弾も発表され、ファンの期待が高まっている。『僕のヒーローアカデミア』は、堀越耕平によるコミックが原作で、10年にわたり「週刊少年ジャンプ」で連載され、シリーズ累計発