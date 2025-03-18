かつてフジテレビを代表する人気アナだったフリーの加藤綾子アナ（39）が、4月より、テレビ東京バラエティー番組「ナゼそこ？＋」（木曜・午後8時58分〜）の新MCに就任することが発表され、話題になっている。【もっと読む】加藤綾子「イット！」電撃卒業発表の裏側 視聴率低迷、局のリストラ…後任選び難航か？現在MCを担当しているフリーの新井恵理那アナ（35）とタレントの秋元真夏（31）は番組を卒業するという。同番組