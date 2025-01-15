「先日ゲームセンターでゲットした猫ちゃんクッションノリちゃんが、知らない猫が寝ていると思って様子を伺ってました」【動画】クッションにチョイチョイ…「起きてよー」猫さんの様子を見る猫ちゃんの姿がプリントされたクッションに、笹かま柄の猫さんがチョイチョイする動画がX（旧Twitter）で話題になりました。投稿したのは、飼い主のユミさん（@amechan_amenbo）。笹かま柄の猫さんは、ノリちゃんです。4歳の男の子。ゲーム