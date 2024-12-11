モデルの藤川らるむ（21）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。コラムニストで脚本家妹尾ユウカ氏の「40歳近くになってパーカー着てるおじさんっておかしい」「ジジイはパーカーでフラフラすな」などという発言を発端にした“パーカーおじさん論争”をうけ、私見をつづった。藤川は、妹尾氏がXに「ジジイはパーカーでフラフラすな」という文章と、Youtubeチャンネル「新R25チャンネル」で配信された動画の中で「若い子とばかりつ