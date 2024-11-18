中国でまた無差別殺傷事件がありました。江蘇省の専門学校で男が刃物で切りつけ、8人が死亡、17人がケガをしました。SNSでは男のものとみられる遺書が拡散されていて、そこには学校や職場への不満が書かれていました。◇中国・江蘇省にある約1万2000人が通う職業教育を行う学校で16日、事件が起きました。21歳の男が、学生らを刃物で切りつけた“無差別殺傷事件”。8人が亡くなり、17人がケガをしました。容疑者確保の瞬間な