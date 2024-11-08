南アフリカ共和国を訪問中のウィリアム皇太子が、最終日に現地の人々から抗議を受ける場面があった。皇太子はケープタウン近郊にある港町に到着すると、プラカードを掲げた抗議グループから「帰れ！」などと声を上げられた。南アフリカはかつて英国の植民地で、現在は英連邦王国の一つだ。この日、皇太子は昨年の「アースショット賞」ファイナリストに選ばれた非営利団体の活動について説明を受けたが、地元漁師の仕事を視察しなか