相互理解は夫婦生活を支える上で欠かせない要素です。パートナーの行動をよく理解してお互い支え合うことが大事です。今回は、夫からのストレス源となる言動を探ります。配偶者の感情への鈍感さ自分のことしか考えず、配偶者の心情を顧みない男性は、共同生活を送る上でのストレスになることがあります。そうした自己中心的な振る舞いの男性とはうまく距離を置いて、自分を守る工夫が必要かもしれません。矛盾する行動口だけで行動