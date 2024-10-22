10月21日 発表 BOI（バンク･オブ･イノベーション）は、セガより同社ゲーム「メメントモリ」に対して特許権侵害の訴訟を受け、10月21日に訴状を受領したことを発表した。 今回の提起は、BOIの現在サービス提供中の「メメントモリ」及び現在サービスを終了している「幻獣契約クリプトラクト」に対して、セガは自社が保有する特許権を侵害しているとして訴訟。 セガは損