10日午後、大津町の国道57号で、修学旅行中の小学生を乗せたバスと乗用車が衝突する事故がありました。この事故で、バスに乗っていた小学生1人が軽いけがをしました。事故があったのは、大津町引水の国道57号です。警察によりますと10日午後3時半分頃、修学旅行中の小学生など38人を乗せた大型バスと乗用車が衝突しました。この事故で、バスに乗っていた小学生1人が軽いけがをしました。国道上で乗用車がUターンしようとした