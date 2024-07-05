今季17個目の盗塁…日本選手1位は通算509盗塁のイチロー【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間5日・ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手が4日（日本時間5日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に四球で出塁すると二塁に進塁後、三盗を決めた。日本選手単独2位のメジャー通算103個目、今季17個目の盗塁となった。大谷が足で魅せた。初回に四球で出塁。続く、テオスカー・ヘルナ