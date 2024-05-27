タレントのマツコ・デラックス（51）が27日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜レギュラーとして生出演。40代の男性たちにエールを送った。番組では40代男性が「他人のマイナス面ばかりを気にしてしまう」と悩みを打ち明ける記事を取り上げた。マツコは「ちょっと気持ちが分かるのは、これぐらいの年齢になってくると、何て言うんだろう、人生が見えてくるというか。希望みたいなのっていうのが、ちょっとずつなく