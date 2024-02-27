プロ野球で43歳といえば、大ベテランと言ってもいいだろう。普通ならば、力は衰え、出場試合数は減り、「いつ引退か？」と囁かれる年齢である。【山川穂高】を直撃！「古巣への不義理、SBファンの拒否反応をどう思っていますか？」しかし、例外が今月21日に43歳になったソフトバンクの和田毅だ。昨年は20試合に先発（登板21試合）し、8勝6敗、防御率3.24。10勝の有原に次ぐチーム2位の勝ち星を挙げた。衰えるどころか、進化し