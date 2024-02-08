子どもの入園入学に向けて必要になる上履き入れ。園や学校でサイズが指定されている場合もあり、手作りするママも多いのではないでしょうか？SNSに上履き入れの写真を投稿したどでかみんストロングさん（以下、どでかみんさん）もその1人。サイズを間違えて随分縦長になってしまった上履きいれに多くの反響が寄せられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ちょうど1年前、息子の入園準備で指定されたも