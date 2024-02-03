老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、60歳以降も、会社員として働くことを考えているものの、給与が以前より安くなると、将来受け取れる年金額が減ってしまうのかどうかについてです。 Q：給与が半分になりま