卓球・全日本選手権」（２８日、東京体育館）女子シングルス決勝が行われ、史上最年少Ｖを狙ったジュニア女子２連覇の張本美和（１５）＝木下アカデミー＝は、パリ五輪代表を決めている早田ひな（２３）＝日本生命＝に０−４のストレート負けで準優勝に終わった。張本は第１ゲームから女王早田を相手に一歩も引かず、中盤までリードを奪ったが、９−５から６連続失点で落としてしまうと、第２ゲームも９−１１。第３、４ゲ