【イラスト】松本人志に関する報道をめぐる一連の経緯（22日現在）日刊スポーツ

松本人志の騒動 吉本掲載のコメントに弁護士「代理人のコメントは絶妙」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 河西邦剛弁護士が28日の番組で、松本人志の訴訟について語った
  • 吉本興業がサイトに掲載した松本の代理人のコメントは「絶妙」と言及
  • 「どっちとも言えるような言い方をしておいたということかと」と話した
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