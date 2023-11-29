（ＣＮＮ）世界保健機関（ＷＨＯ）のハリス報道官は２８日、スイス・ジュネーブで記者会見し、保健インフラが復旧しなければ、パレスチナ自治区ガザ地区では、爆撃よりも多くの人々が病気や急性の疾患によって死亡する可能性があると述べた。ハリス氏によれば、ガザでは何十万人の患者が糖尿病や心臓病、がんなどの慢性疾患に苦しんでおり、こうした人々は必要な薬や治療を受けることができていないという。ハリス氏は、その結果と