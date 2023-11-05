¿¦¾ì¤ÇÉÔÎÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ÇÉÔÎÑ¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¡£À®¼Â¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¤â¤«¤Ä¤Æ¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¾Ü¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙ·Æ¼¼¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÃËÀ­¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²È¤«¤éÊâ¤¤¤Æ15Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸Ã´Åö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç