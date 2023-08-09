º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤ä¾¾Àî¤ë¤¤µÄ°÷¤é¼«Ì±ÅÞ½÷À­¶É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸¦½¤ÌäÂê¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££··î²¼½Ü¤ËÅÏÊ©¤·¤¿ÁíÀª38Ì¾¤Î¤´°ì¹Ô¡£É½¸þ¤­¤ÏÂ¿ÍÍÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸²½¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸¦½¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾¾Àî»á¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅãÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸¦½¤¡×¤ÎÃæ¿È¤ËÂç¤­¤Êµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾Àî»á¤Ï¹²¤Æ¤Æ¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¼Ì¿¿¤òºï½ü¡£¡Ö´Ñ¸÷