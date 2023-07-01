反乱時の２４日、ロストフナドヌーのロシア軍司令部で発言するプリゴジン氏/Press service of "Concord"/Handout/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナ国防省のブタノウ情報総局長は７月１日までに、ロシア連邦保安局（ＦＳＢ）が武装蜂起を図った同国の民間軍事企業「ワグネル」創設者のプリゴジン氏を抹殺する指示を受けたと判断していることを明らかにした。オンラインメディア「ウォー・ゾーン」との会見で述べた。ＦＳＢがこの命令を