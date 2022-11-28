人気カップルYouTuber“なこなこ”のこーくんが、パートナーのなごみとの出会いは、ナンパだったことを告白。その際のテクニックに、スタジオが感心する一幕があった。【映像】お風呂でいちゃつく“なこなこカップル”11月27日（日）、陣内智則がMCを務める恋愛トーク番組『愛、足りてますか？』＃1が放送された。本番組は、ネットやメディアで話題を集める6組のカップルがラブラブなエピソードを披露し、最も愛にあふれている