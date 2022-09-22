メイウェザー朝倉戦は「９分で２９億円、悪くない」「パンチを食らわぬ限りエキシビやる」格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ」（２５日、さいたまスーパーアリーナ）で朝倉未来とエキシビションマッチを行うボクシング元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（米国）が、ファイトマネーを暴露し言いたい放題だ。注目の一戦が迫るなか、メイウェザーは英「デーリー・メール」のインタビューに回答。ギャラを問わ