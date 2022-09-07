大谷は4打数無安打1三振で打率.267■エンゼルス 5ー4 タイガース（日本時間7日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地のタイガース戦に「3番・指名打者」で先発出場したが、4打数無安打で2試合ぶりの無安打に終わった。内容は左直、空振り三振、右飛、左飛で打率.267。チームは延長10回にシエラのサヨナラスクイズで5-4で勝利した。通算67勝左腕・ロドリゲスを打ち崩せなかった。初回1死は初球カ