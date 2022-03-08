女子プロレスラーのジャガー横田さんと医師の木下博勝さんの長男の木下大維志くん（15）が、2022年3月7日にまたも高校受験不合格を報告した。大維志くんは2月に一般入学試験を2度不合格になったことを報告。3月3日にも二次募集で不合格となったことをインスタグラムで報告していた。木下医師は「親ですがJJを見習いたい」大維志くんは5日の投稿で、不合格という文字が表示された画像とともに、「Not frustrated I got motivated.（