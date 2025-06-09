¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¤³¤ÎÅÙ¡¢SNS¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦Æôºê¤Î¤Ê¤Ä¤ß¤«¤ó¤Î¸ø¼°YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æôºê¤Î¤Ê¤Ä¤ß¤«¤ó YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@natsumikan0725/featured(https://www.youtube.com/@natsumikan0725/featured)Æôºê¤Î¤Ê¤Ä¤ß¤«¤ó¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëSNS¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é