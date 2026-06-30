推しに合わせて色も選べる！人気の「KEIYOデジタル缶バッジ」に新色のパープル・ホワイト・ブラックが仲間入り！

株式会社慶洋エンジニアリング

KEIYOデジタル缶バッジに、新色パープル・ホワイト・ブラック新発売

推し活の新定番として注目を集める「KEIYOデジタル缶バッジ」に、新色パープル・ホワイト・ブラックが登場します。

「その日の気分で推しの画像を変えたい」「推しカラーのアイテムを身につけたい」--そんな推し活ユーザーの声に応える、液晶画面搭載の新スタイル缶バッジです。スマホから好きな画像を送るだけで、簡単に自分だけのオリジナルバッジを作れる手軽さが人気の理由です。

今回の新色追加により、推しのメンバーカラーやキャラクターカラーに合わせて本体カラーを選べる楽しさがさらにアップ。推しごとに色違いでそろえたり、イベントやコーディネートに合わせて使い分けたりと、複数購入して楽しむ推し活スタイルにもぴったりです。

Tiktokで13.5万回再生人気動画詳細を見る :https://vt.tiktok.com/ZSCDwqvFw/

画像は最大8枚まで登録でき、スライドショーのように自動で切り替え可能。お気に入りの表情やシーンを複数入れることで、まるで推しが動き出すような楽しさを味わえます。3秒までの動画表示にも対応しており、静止画だけではない表現も楽しめます。

パープル・ホワイト・ブラックが新たに登場！推しの色に合わせて選べる8色に増やしました！

担当の推し色が無い？そんな悲劇が起きないように推し色8色用意しました。

これまでのレッド、ブルー、イエロー、ピンク、グリーンに加えてホワイト・ブラック・パープルが新たに登場！

あなたの推し色で選ぶもよし、8色全部買って色々な画像を表示するもよし、気分を上げるアイテムだからこそ色にはこだわりました。

最大８枚までの画像を選んでスライドショー表示スマホでカンタン！推しを身に着ける新スタイル！

IOS13以上・Android7.0以上対応のスマホがあれば、無料のアプリを使ってカンタンにデジタル缶バッジの画像を入れることができます。

16MBの容量があるため、約50枚くらいの画像がいれられます。

入れた画像は気分によって切り替え可能！

安全ピンもしくは付属のストラップで取り付け可能です。

推しを身に着ける新スタイル！スマホでカンタン！推しを身に着ける新スタイル！推しの色に合わせて選べる8色に増やしました！

IOS13以上・Android7.0以上対応のスマホがあれば、無料のアプリを使ってカンタンにデジタル缶バッジの画像を入れることができます。

16MBの容量があるため、約50枚くらいの画像がいれられます。

入れた画像は気分によって切り替え可能！

安全ピンもしくは付属のストラップで取り付け可能です。

バッジ同士で画像を交換できるファン交流に最適！バッジ同士で画像を送ることが可能

せっかく出会った同じお気に入りの同士と自分の気に入った画像を同じデジタル缶バッジを持っていれば、バッジ同士で画像を送ることができる機能搭載。

いっぱいになった場合の画像の削除もスマホが無くてもデジタル缶バッジ本体でできます。

無料専用アプリ画像を入れるアプリは無料

スマホのアプリは無料。

画像を入れる際も

１.スマホとデジタル缶バッジをつなげる

２.写真・インターネットの画像をスクリーンショットでとる

３.気に入った画像を丸く切り取って決定

４.アップロードでバッジに転送

簡単だからいっぱい画像をいれたくなります。

※日本メーカーのサポートと安心の１年保証

慶洋エンジニアリングは日本のメーカーです。

１年間のメーカー保証がございます。

AN-S173(各色)

品名：デジタル缶バッジ

型番：AN-S173(各色)

パネルサイズ：1.8インチ、IPSタッチパネル

パネル解像度：360×360

メモリー容量：16MB(画像約50枚、GIF約10本、動画約３本)

対応フォーマット：画像・JPG、PNG、GIF 動画・MP4、GIF

接続方式：Bluetooth V5.4

入力電圧：DC5V、0.5A

充電時間：約1.5時間

使用時間：明るさ最大時約5.5時間 明るさ最小時約9.5時間

対応アプリ：iOS13以上、Android7.0以上

本体サイズ：約W58×D9×H57.8mm

本体質量：約27.6g

◎参考市場売価：オープン価格

◎製品URL：https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-s173/

◎Amazoｎ KEIYO公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXTSH19D

◎楽天市場 KEIYO公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s173/

◎Tiktok KEIYO公式ショップ ：https://vt.tiktok.com/ZS969q4RjEeBx-KACuN/

◎Yahoo! KEIYO公式ショップ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ebest/4545708007563.html

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社