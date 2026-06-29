島根県雲南市ふるさと納税、4-5月の寄附受入額が前年同期比2.23倍と堅調に推移、「奥出雲和牛」配送サービス充実へ

島根県雲南市

島根県雲南市（市長：石飛厚志）は、2026年4～5月のふるさと納税寄附受入額が前年同期比＋123.3％（約2.23倍）を記録したことをお知らせします。あわせて、代表返礼品「奥出雲和牛」の冷蔵便・お届け指定日対応の開始と、10月の総務省告示適用に伴う返礼品見直し検討について公表します。

1. 4～5月 寄附受入実績：前年同期比＋123.3％（約2.23倍）

2026年4～5月の寄附受入額が前年同期比＋123.3％（約2.23倍）を達成しました。雲南市ならではの特産品が全国の寄附者の皆様から多くのご支持をいただいています。

▼ 4～5月の人気返礼品

雲南市プレミアムつや姫 たたら焔米[AIBR011]

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/353261?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/353261?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209)

楽天ふるさと納税 https://item.rakuten.co.jp/f322091-unnan/55530048/

VARON マスターズブレンド[AIDJ003]

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6538783?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6538783?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209)

楽天ふるさと納税 https://item.rakuten.co.jp/f322091-unnan/aidj003/

2. 「奥出雲和牛」冷蔵便・お届け指定日対応の開始

■ 奥出雲和牛とは

島根県雲南市を産地とする希少な黒毛和牛。年間出荷はわずか数百頭にとどまり「幻の黒毛和牛」とも称されます。和牛日本一を決める5年に1度の祭典・全国和牛能力共進会2022（鹿児島大会）では、全国41道府県から選抜された166頭の頂点に立ち花形第6区・全国第1位を獲得。さらに全出品牛の中から脂肪の質が最も優れた牛として特別賞（脂肪の質賞）も受賞し、W受賞の栄誉に輝きました。

■ 新対応の概要

従来の冷凍便に加え、冷蔵便および指定日配送に新たに対応します。

■ 冷蔵便：一度も冷凍せずにお届け。霜降り・風味・旨味をそのままに。

■ 指定日配送：お祝いやギフトに合わせた日程指定が可能に。

■ 冷凍／冷蔵の選択制で、生活スタイルに合わせてお選びいただけます。

▼ 対象返礼品（16品）

奥出雲和牛肩ロースすき焼き用600g[AIBQ001]

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/353264?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/353264?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209)

楽天ふるさと納税 https://item.rakuten.co.jp/f322091-unnan/55530269/

奥出雲和牛プレミアム3種定期便 合計1.8kg[AIBQ016]

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6752339?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6752339?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_32209)

楽天ふるさと納税 https://item.rakuten.co.jp/f322091-unnan/aibq016/

3. 【重要】10月の制度改正に伴う返礼品・寄附額の見直しについて

2026年10月1日より適用される総務省告示に基づき、全返礼品の構成および寄附額の見直し検討を開始しました。

■ 2026年9月30日（水）をもって受付終了となる返礼品が発生する見込みです。

■ 2026年10月1日（木）以降、寄附額が変更（引き上げ等）となる返礼品が発生する見込みです。

現行内容でのお申込みをご希望の方は、2026年9月30日までのお手続きをご検討ください。

雲南市は今後も法令を遵守し、健全なふるさと納税の運営に努めてまいります。

島根県雲南市について

島根県東部に位置する人口約3万2千人のまち。2004年に6つの町村が合併して誕生しました。日本100選に選ばれた桜並木・棚田・滝など四季折々の絶景に恵まれています。ふるさと納税の返礼品には、全国和牛大会W受賞の「奥出雲和牛」をはじめ、希少な「プロテイン」、木次乳業の「乳製品」、たたら製鉄由来の「ゴルフパター」など個性豊かな品々が揃っています。

▼ 雲南市ふるさと納税 申込サイト一覧

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/city/product/32209?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_322099(https://www.furusato-tax.jp/city/product/32209?utm_source=shimaneken_unnanshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_322099)

楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f322091-unnan/

ふるなび：https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1293

お問い合わせ先

■ ふるさと納税制度・行政に関するお問い合わせ

担当：島根県雲南市 政策企画部 政策推進課 担当：山岸

TEL：0854-40-1011 ／ Email：seisakusuishin@city.unnan.shimane.jp

■ 返礼品に関するお問い合わせ

担当：ふるさと納税お問い合わせ窓口（委託事業者：株式会社スチームシップ）

TEL：050-8893-9259 ／ Email：unnan@steamship.co.jp