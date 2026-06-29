【CASETiFY】CASETiFYから、Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の世界観を詰め込んだ最新テックアクセサリーコレクションが登場

Casetagram Limited「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）(https://www.casetify.com/)」は、Netflixの、世界的人気を誇る大ヒット映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』とのコラボレーションによる、エレクトリックで魅力あふれる最新コレクションを2026年6月30日（火）に世界同時発売します。

本コレクションは、世界的な現象となっている『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の圧倒的なエネルギーに着目し、お気に入りのキャラクターや名シーンを落とし込んだデザインを展開。ファンが作品への情熱をテックアクセサリーとしてスタイリッシュに持ち歩けるプロダクトへと昇華させました。ルミが放つスピリチュアルな強さ、ミラの際立つ個性、そしてゾーイの流れるようなリズムを、メンバーの結束の象徴である「ホンムーン」のパワーと融合。画面の中の魔法を世界中のファンへと届ける、作品の世界観を多角的に表現した、特別なプロダクトデザインを取り揃えています。

「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

厳選されたラインナップには、作品の世界観を遊び心と優れた機能性で表現した、多彩なスペシャルプロダクトを取り揃えています。

HUNTR/X LINE

「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

HUNTR/Xのエッジィな感性にインスパイアされた、鮮烈なネオンエネルギーを放つライン。世界のステージを魅了する、表現力全開のパワーを感じるデザインで、推しのHUNTR/Xメンバーのアイテムをあなたらしく組み合わせて、表現力豊かに重ね着けを楽しめます。

CHROMIC LINE

「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のスピリットを表現すべく、CASETiFYが特別に開発した限定デザインライン。ファンと作品を特別な絆で結ぶコレクションです。洗練された輝きを放つリキッドシルバーと、エッジの効いたデモン・マーキングを特徴とし、映画のディテールを忠実に再現したプレミアムなスマホストラップ、クリスタルケース、ノット バッグチャームをお届けします。

SAJA BOYS LINE

「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

「サジャ・ボーイズ」をフィーチャーしたデザインは、彼らのエレクトリックなステージ上での圧倒的な存在感を表現。映画に登場するライバルボーイズバンドを応援するファンに向けたアイテムとして、コレクションをさらに充実させます。

DERPY TIG

「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

映画で絶大な人気を集めるコンビに着想を得たラインでは、ダーピーのトラ柄のファーケースをはじめ、アイコニックなコンビのペア感を楽しめるお揃いのアクセサリーを展開します。

BLIND BOX GAMIFIED COLLECTIBLES

「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

お目当てを引き当てる“ハント”の興奮を味わえる、「HUNTR/X CD グリップスタンド」のブラインドボックスが登場。コレクターがこぞって狙うのは、超希少な「GOLDEN ディスク」です。HUNTR/Xの全メンバーのサインが施されたこの垂涎のアイテムは、わずか12分の1の確率でしか手に入らない、手に入れた人だけが味わえる特別なステータスシンボルとなっています。

INSPIRATIONAL PIECES

コレクションの世界観を象徴するプレミアムな存在として、光るクローバーハート型のコンサートペンライトを再現した「HUNTR/X Lightstick」と、韓国の伝統にインスパイアされた「Chrome Lotus」。これらは本テックアクセサリーコレクションの開発において最初に生み出されたコンセプトデザインであり、非売品のアートピースとしてCASETiFY Seongsu フラッグシップストア限定で特別展示されます。

また、2026年6月29日（月）から8月6日（日）まで、CASETiFY Seongsu フラッグシップストアが『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の世界観を体感できる特別な空間へと生まれ変わります。店舗では、本コレクションの制作の原点を垣間見ることができるアーカイブデザイン画や、コンセプトアートの数々を展示し、来場者を作品の世界へと誘います。世界同時発売の1日前となる6月29日（月）より、一般向け先行プレビューおよび優先購入の機会を提供。インタラクティブな体験ゾーンや、ここでしか手に入らない限定景品が当たるガチャガチャなど、ファンダムカルチャーを祝福する、インスピレーションに満ちたショッピング体験をお届けします。

「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年6月30日（火）日本時間17時より発売いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でもご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

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「KPop Demon Hunters x CASETiFY」コレクション

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●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円（税込）～

テックアクセサリー 3,740円（税込）～

●発売日：

2026年6月30日（火）

公式オンラインストア日本時間17時

CASETiFY実店舗各店オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/kpop-demon-hunters

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

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Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』について

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マギー・カンとクリス・アペルハンズが監督を務めるNetflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』は、K-POPスーパースターグループ「HUNTR/X」の活躍を描く物語。彼女たちはスタジアムを満員にする人気アーティストである一方、その裏では秘密の正体を持つ凄腕のデーモンハンターとして、絶えず迫り来る超自然的な脅威からファンを守っている。そんな彼女たちの前に、これまでで最大の敵が現れる。それは、人間に姿を変えた魅力的なライバルボーイズグループの悪魔たち。HUNTR/Xは、ファンと世界を守るため、かつてない戦いに挑みます。

ソニー・ピクチャーズ アニメーション制作。Netflix映画『K-Pop: デーモン・ハンターズ』は、現在Netflixにて独占配信中。