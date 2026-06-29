国内×越境、EC販路拡大のロードマップ～次の売り場が決まる1日～ 7/8(水)無料セミナー開催

株式会社ウブン

Amazonに特化したマーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナー株式会社ウブン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森岡健太郎）は、2026年7月8日(水)に開催される「国内×越境、EC販路拡大のロードマップ～次の売り場が決まる1日～」に登壇することが決定しました。当社は「もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識」をテーマに登壇します。ぜひ、ご参加ください。

「今の売り場」だけで、3年後も戦えますか？

「販路を広げたいけれど、リソースも知識も足りない」「選択肢が多すぎて、どこから手をつければいいのか分からない」そんな悩みを抱えていませんか。

自社ECの強化、国内モールの多角化、あるいは越境ECへの挑戦。いざ販路を広げようとしても、何が自社に最適なのか分からない。結局明確な判断軸がないまま、なんとなく現状維持運営を続けてしまうのが実態です。

そんな方に向けて、今回国内から海外、自社ECから大手モール、そして新興のSNSコマースまで、EC市場を牽引する販路のプロフェッショナル8人を一堂に集めました。

Shopifyや楽天、Amazonの最新AI活用による効率化から、TikTok Shopを絡めたファン化、さらにリスクを抑えた台湾・アジアへの越境EC、そして物流コストの最適化まで。各販路の知られざる魅力や、オープンから成功に至るまでのリアルなロードマップを、サービスの売り込みではなく、8社が本音で語る一日です。

自社の商品を、本当に求めている世界中のお客様のもとへ届けるために。「なんとなく」の運営を卒業し、確信を持って次の売り場を選べる安心感を持ち帰ってください。

ウブンは第3部（13:50～14:15）にて「もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識」をテーマに、当社開発部 部長の田中が登壇します。

開催概要

開催日時：2026年7月8日(水)13:00~16:30

開催形式：オンライン開催（Zoom）

お申し込み方法：以下のURLより事前にお申し込みください。

https://corekara.co.jp/seminar/20260708seminar/?utm_source=ubun&utm_medium=mail&utm_campaign=20260708_seminar(https://corekara.co.jp/seminar/20260708seminar/?utm_source=ubun&utm_medium=mail&utm_campaign=20260708_seminar)

参加費：無料

タイムテーブル：

第1部（13:00～13:25）｜【Shopify】グローバルプラットフォーム「Shopify」の特徴と開設の全手順～自社に合うかの見極めから、2026年最新の売れる機能活用まで～（株式会社これから）

第2部（13:25～13:50）｜【楽天】AI × 楽天で競合対策を徹底し激戦市場で勝ち切る戦略設計（株式会社マクロジ）

第3部（13:50～14:15）｜【Amazon】もう”分析できる人”を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識（株式会社ウブン）

第4部（14:15～14:40）｜【TikTok Shop】「どの販路でも勝てる！」ECの売上を加速させるSNS運用のロードマップ～モール依存を脱却し、自社ファンを増やす集客の最適解～（株式会社メディアエイド）

休憩（14:40～14:50）

第5部（14:50～15:15）｜【越境EC】越境ECで売れ続けるショップとそうでないショップの根本的な違いとは～数千ショップのデータを比較して見えた、越境ECを始めたらやるべきコト～（ジグザグ株式会社）

第6部（15:15～15:40）｜【新興販路｜中国・東南アジア】ECビッグデータ＆AIを活用したアジア市場の戦い方（株式会社Nint）

第7部（15:40～16:05）｜【台湾越境EC】台湾ECで成果を出す販路選定と現地最適化のロードマップ～越境型・貿易型の違いから、MOMO活用の判断軸まで～（株式会社funnel）

第8部（16:05～16:30）｜【越境（配送）】物流界のLCCが提供するEMSより安い越境EC直送サービス（株式会社ECMSジャパン）

【こんな方におすすめ】

- すでにEC運営しており販路拡大を検討している方- 複数販路でECを運営しているが自社にあっているか確かめたい- 今後ECを立ち上げる際に、自社にあった販路を知りたい方

【注意事項】

ウブンの登壇内容

- ‍セミナーへの参加をご希望の方は、下記フォームより事前登録をお願いします。- 本ウェビナーはZoomウェビナーを用いたオンライン配信です。ご登録いただいた方には、開催前までに別途Zoomよりご視聴用URLを送付いたします。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 本セミナーは競合企業のご参加をお断りさせていただく場合がございます。- 参加用のURLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。複数名でご参加の場合はお手数ですが、個別でお申し込みくださいませ。- イヤホン着用でのご視聴を推奨しております。

日時：2026年7月8日(水)13:50～14:15（第3部）

演題：もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識

登壇者：株式会社ウブン 開発部/部長 田中 友章

ウブンからの登壇者

田中 友章

株式会社ウブン 開発部/部長

2007年に株式会社オプトに入社。株式会社電通に出向し、大手ナショナルクライアントのデジタルメディア戦略の立案と実行に従事。2012年にオプトに帰任後、DSPや広告効果測定ツールのプロダクトマネージャーに就任。グループ会社のスキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社では取締役に就任。

2020年にウブンに参画し、Amazonレポートの自動化ツール「Ubun BASE」を立ち上げ、開発とマーケティングを統括。

お申し込み

以下のURLから事前にお申し込みください。

https://corekara.co.jp/seminar/20260708seminar/?utm_source=ubun&utm_medium=mail&utm_campaign=20260708_seminar(https://corekara.co.jp/seminar/20260708seminar/?utm_source=ubun&utm_medium=mail&utm_campaign=20260708_seminar)

ウブンについて

私たちはAmazonに特化し、マーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナーです。ECブランドの成功をサポートするため、戦略策定から実行までのフルサービスを提供します。広告の費用対効果だけでなく、新規顧客の獲得からLTVを加味した買い回りの最適化を設計し、ECブランドの売上最大化を実現していきます。

会社概要

株式会社ウブン

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目1-1 虎の門三丁目ビルディング3階

代表取締役社長：森岡 健太郎

創業日：2018年1月4日

URL：https://www.ubun.co.jp/