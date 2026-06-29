人気実況者やプロeスポーツ選手も登場！第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）のeスポーツを体験・観戦できるイベント「東三河eスポーツチャレンジ2026」を開催

愛知県

東三河県庁は、今年開催される第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の実施競技で若年層を中心に人気が高まるeスポーツの大会「東三河eスポーツチャレンジ2026」を、2026年8月1日（土）・2日（日）の2日間、ホテルアークリッシュ豊橋にて開催します。

本イベントでは、第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）のeスポーツ競技種目で実施される大会や、初心者でも気軽に参加できるeスポーツ体験会、プロeスポーツ選手によるセミナーなど、様々なコンテンツを実施します。さらに、小学生を対象に、実況や配信、大会運営などeスポーツ業界の仕事を体験できるプログラムも開催します。なお、各プログラムには第一線で活躍するプロeスポーツ選手などの豪華ゲストが出演予定です。

ぜひ会場にお越しいただき、eスポーツの熱気を体感するとともに、東三河の魅力をお楽しみください。

■開催概要

イベント名：東三河eスポーツチャレンジ2026

開催日：2026年8月1日（土）～8月2日（日）

メイン会場：ホテルアークリッシュ豊橋（愛知県豊橋市駅前大通1-55）

参加費：無料

公式サイト：https://www.tees.jp/higashimikawa-esports2026

公式X：＠MikawaEsports

■イベント内容

＜ストリートファイター6 -東三河eスポーツチャレンジ杯-＞

格闘ゲーム界で高い人気を誇り、今年開催の第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）におけるeスポーツの競技として選出された種目である『ストリートファイター6』で対戦する大会を開催します。

・開催日時：予選 ８月１日（土）午前10時30分から午後５時まで（予定）

※選手受付時間：午前9時30分から午前10時15分（予定）

本選 ８月２日（日）午後３時から午後６時まで（予定）

※選手受付時間：午後２時から午後２時30分（予定）

・場所：予選 ホテルアークリッシュ豊橋 ４階 THE TERRACE ROOM

本選 ホテルアークリッシュ豊橋 ５階 THE GRACE

・実施形式：予選 ダブルエリミネーション方式トーナメント※1（上位８名進出）

本選 シングルエリミネーション方式トーナメント※2

※1 トーナメント形式の一種で、一度負けても敗者復活戦があり、

２敗するまで勝ち残れる方式。

※2 トーナメント形式の一種で、一度負けたら脱落する勝ち抜き方式。

・参加方法：事前申込制。公式Webサイトから７月20日（月・祝）までにお申込みください。

※詳細は公式Webサイトをご確認ください。

・定員：128名（申込先着順）

・賞品：参加者及び大会上位入賞者には東三河特産品を贈呈

・対象：小学生以上

・観覧：予選・本選ともに自由観覧可能

・本選ゲスト（予定）：

＜eスポーツ魅力体感セミナー＞

第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の競技の１つである「eスポーツ」の魅力などを解説するセミナーを開催します。

・開催日時：８月１日（土）午前11時から午前11時50分まで（予定）

８月２日（日）午前11時から午前11時50分まで（予定）

・場所：ホテルアークリッシュ豊橋 ５階 THE GRACE

・内容：eスポーツの基礎知識や観戦の仕方、現在のトレンドなど、ゲストによるトークセッションで、eスポーツの魅力を解説します。

・参加方法：事前申込不要（当日自由観覧）

・定員：120名（先着順）

・ゲスト（予定）:

＜ぷよぷよeスポーツエンジョイ大会＋お仕事体験会＞

「ぷよぷよeスポーツ※3」をプレイする初心者でも楽しめるエンジョイ大会を開催します。また、豊橋市こども未来館ここにこと連携し、小学生を対象とした、大会運営や実況・配信などのeスポーツ関連のお仕事体験も同時開催します。

※3「ぷよぷよ」シリーズのひとつである対戦型パズルゲーム。第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）におけるeスポーツの競技として、アジアオリンピック評議会（OCA）が発表した選出種目のひとつ。

（１）ぷよぷよeスポーツエンジョイ大会

・開催日時：８月２日（日）午前11時から午後２時30分まで（予定）

※選手受付時間：午前10時から午前10時45分（予定）

・場所：ホテルアークリッシュ豊橋 ５階 THE GRACE

・実施形式：シングルエリミネーション方式トーナメント

・参加方法：事前申込制。公式Webサイトから７月20日（月・祝）までにお申込みください。

※詳細は公式Webサイトをご確認ください。

・定員：128名（申込先着順）

・対象：どなたでも参加可能

・観覧：自由観覧可能

・ゲスト（予定）:

（２）お仕事体験会

・開催日時：８月２日（日）午前11時から午後２時45分まで（予定）

・場所：ホテルアークリッシュ豊橋 ５階 THE GRACE

・内容：プロのサポートを受けながら、大会づくりの現場で運営や実況・配信等のeスポーツ関連のお仕事体験を実施します。

・参加方法：事前申込制。公式Webサイトから７月20日（月・祝）までにお申込みください。

※詳細は公式Webサイトをご確認ください。

・定員：16名程度（申込先着順）

・対象：小学生

・ゲスト（予定）※上記（１）と同様

＜PokemonUNITE(ポケモンユナイト)※4交流戦＞

５対５のチーム戦で盛り上がる「PokemonUNITE(ポケモンユナイト)」で、企業等と東三河地域の学生による交流戦を実施します。また、実際に「PokemonUNITE(ポケモンユナイト)」が対戦できる体験会も実施します。

※4 世界中で人気のポケモンを題材とした初のチーム戦略バトルゲーム。第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）のeスポーツ競技としてアジアオリンピック評議会（OCA）が発表した選出種目のひとつ。

・開催日時：予選 ８月１日（土）午前10時から午後１時まで（予定）

本選 ８月１日（土）午後２時から午後５時30分まで（予定）

・場所：予選・本選 ホテルアークリッシュ豊橋 ５階 THE GRACE

・実施形式：予選 グループステージ形式（上位８チーム進出）

決勝 トーナメント形式

・観覧：予選・本選ともに観覧可能

・体験会：どなたでも参加可能

・本選ゲスト（予定）：

＜みんなでeスポーツチャレンジ＞

第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の種目となるタイトルを始めとしたeスポーツが一挙に楽しめる体験会を開催します。スコアチャレンジやタイムアタックにも参加できます。初めての方もスタッフがサポートするため、お気軽にお楽しみいただけます。

・開催日時：８月１日（土）、２日（日）午前10時から午後５時まで（予定）

・場所：ホテルアークリッシュ豊橋 ４階 THE TERRACE ROOM

・参加方法：当日受付（随時）

・体験タイトル：「ぷよぷよeスポーツ」

「グランツーリスモ７（PlayStation(R)5用）」

『ストリートファイター6』

「鉄拳8」

「THE KING OF FIGHTERS(ザ キング オブ ファイターズ) XV」

「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

・対象：どなたでも参加可能

＜プロeスポーツ選手によるトークセッション＞

音楽堂（チャペル）内で、プロeスポーツ選手から競技の楽しみ方等を直接学ぶトークセッションを行います。

・開催日時：８月１日（土）午後７時から午後８時まで（予定）

※当選者受付時間：午後６時30分から午後７時（予定）

・場所：ホテルアークリッシュ豊橋 ３階 音楽堂（チャペル）

・参加方法：事前予約制。公式Webサイトから７月20日（月・祝）までにお申込みください。

※詳細は公式Webサイトを御確認ください。

・定員：30名（申込先着順）

・対象：18歳以上

・ゲスト（予定）：

＜東三河魅力発信イベント＞

東三河地域の観光団体等によるブース出展や東三河だいすキッチンカーズ※5によるキッチンカー出店（豊橋駅南口駅前広場）に加え、本イベント後にも楽しめる東三河地域を巡るスタンプラリーなど、東三河の魅力を発信するイベントを実施します。各イベントの詳細は公式Webサイトからご確認ください。

※5 東三河で活躍するキッチンカー事業者とイベント主催者をつなぐマッチングサイト

■注意事項

・台風、荒天などにより中止又は内容が一部変更となる場合は、イベント公式Webサイト及びSNSにてお知らせします。

・イベント内で撮影された写真及び映像は、PR・情報発信のため、WebサイトやSNSなどで使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・当日は、厳しい暑さが予想されるため、熱中症、脱水症対策は参加者各自で十分に行っていただくようお願いします。

・ゲストやイベントの開始・終了時間は当日変更になる場合があります。

・未成年の方は、保護者の同意を得たうえでご参加ください。