リクロマ株式会社、EcoVadisサステナビリティ評価で最高位「プラチナメダル」を取得

リクロマ株式会社

リクロマ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤貴大、以下「当社」）は、グローバルサステナビリティ評価機関であるEcoVadis（本社：フランス・パリ）の審査において、最高位に位置する「プラチナメダル」を取得したことをお知らせします。

EcoVadisプラチナメダルとは

EcoVadisは、世界180カ国・約18万社以上の企業を対象に、環境・労働・人権・倫理・持続可能な調達の4分野においてサステナビリティ経営を評価する第三者機関です。評価スコアに応じてブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの4段階でメダルが授与されます。当社が獲得したプラチナメダルは全評価企業の上位1%のみに贈られる最高位の評価です。

表彰ページ

https://recognition.ecovadis.com/_a1ozQ7IiEGZSBWIkFJtyA (https://recognition.ecovadis.com/_a1ozQ7IiEGZSBWIkFJtyA)

受賞の意義

当社は、企業のEcoVadis審査対応を含むサステナビリティ全般のコンサルティングを提供しています。クライアント企業の評価向上を支援する立場として、自社においても同じ評価基準に向き合い、最高位のプラチナを取得できたことは、当社のサステナビリティ経営の実践が客観的に認められたものと受け止めています。

今後の取り組み

当社は引き続き、気候変動・サステナビリティ領域における戦略設計・情報開示支援（TCFD、SSBJ、TNFD対応）、GHG算定・削減計画策定、SBTi認証支援、CDP対応、EcoVadis審査対応、Scope3サプライチェーン削減支援など、幅広い領域で企業の自走を支えてまいります。支援実績は累計150社・350件超に達しており、今後もクライアント企業の持続可能な成長に貢献してまいります。

リクロマ株式会社について

リクロマ株式会社は、気候変動・サステナビリティ領域における戦略設計と情報開示の専門ファームです。制度対応にとどまらず、「なぜ・何を・どう伝えるか」を軸に、企業が社会との関係性を再設計できるよう支援しています。CFP算定支援をはじめ、200件超の開示支援実績と、Eラーニング事業による知の普及を通じて、企業活動と地球環境のより良い関係性をともにつくるパートナーとして伴走しています。

■会社概要

商号 ： リクロマ株式会社

所在 ： 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町1－10 いちご南平台ビル

代表者名： 加藤 貴大

設立 ： 2018年 4月

HP ：https://rechroma.co.jp/

■本件に関する問い合わせ先

リクロマ株式会社

Tel：03-4400-4893

Mail：mkt@rechroma.co.jp