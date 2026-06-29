「日経クロストレンドFORUM 2026」開催　『ブランディングの科学』バイロン・シャープ氏、声優・CEO梶裕貴氏、リアル登壇！

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」は、2026年7月28日（火）～30日（木）に大規模イベント「日経クロストレンドFORUM 2026」を開催いたします。

26年7月28日（火）・29日（水）はリアル講演、30日（木）はオンライン講演をお届けします。講演はすべて無料で、約30の多彩な講演を用意。生成AIやAIエージェントのビジネス活用が進む中、デジタルイノベーションの最新トレンドと、ビジネスの最前線における課題解決のヒントを提供します。

26年6月22日に一部講演の先行申し込みをスタートしたのに続き、本日から、リアル会場12講演、オンライン2講演の申し込み受付を新たに開始しました。計19講演をお申し込みいただけます。

第2弾の注目は、７月28日（火）のオープニング講演「最新研究から見る科学的マーケティング AI時代のブランド成長戦略」です。

『ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11』（朝日新聞出版）の著者であり、エビデンスベーストマーケティングの世界的権威であるアデレード大学アレンバーグ・バス研究所のバイロン・シャープ教授が日経クロストレンドFORUMのために来日。AI活用が加速する今だからこそ理解しておきたい普遍的な「ブランド成長の法則」を解説します。

MCを務めるのは『戦略ごっこ』や『"未"顧客』シリーズの著者であり、日本エビデンスベーストマーケティング研究機構（EBMI）の研究主幹を務める芹澤連氏。イベントのオープニング講演として、1時間じっくりお届けします。

もう一つの注目講演は、26年4月に独立を果たし、声優業と並行して音声AI事業「そよぎフラクタル」の総合プロデューサーを務める 株式会社FRACTALの代表取締役社長CEO・梶裕貴氏が登壇する、「声優＆CEO 梶裕貴 音声AIで生み出すIP新事業の可能性」です。

『進撃の巨人』のエレン・イェーガー役などで知られる声優業界のトップランナー・梶裕貴氏が、FRACTALの代表取締役社長CEOとしてビジネスフォーラムに初登壇。表現者の「声」×「音声AI技術」×「キャラクター」を掛け合わせることで、どのように新たな市場を生み出すのか。従来のコンテンツ制作や声優ビジネスの枠組みを超え、「声」を基盤にした新しい産業モデルと収益構造の可能性について熱く語ります。

さらに、フェイラージャパン、ファミリア、サイバーエージェント、楽天グループ、鹿島アントラーズ・エフ・シー、Gakken、小学館、有隣堂など、注目企業のリアル講演の申し込みもスタートしました。

●無料登録はこちらから

https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/xtf2026/

●注目の主催者講演【主催者講演（本日受付開始の第2弾）】

＜リアル講演＞

■最新研究から見る科学的マーケティング AI時代のブランド成長戦略

アデレード大学アレンバーグ・バス研究所 所長

バイロン・シャープ 氏

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【MC】

コレクシア 執行役員／日本エビデンスベーストマーケティング研究機構（EBMI）研究主幹

芹澤 連 氏

■声優＆CEO 梶裕貴 音声AIで生み出すIP新事業の可能性

声優／FRACTAL 代表取締役社長CEO

梶 裕貴 氏

■老舗ブランドはなぜ変われたのか──顧客の拡張とLTV向上の実践方法

フェイラージャパン 代表取締役社長

八木 直久 氏

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ファミリア 代表取締役社長

岡崎 忠彦 氏

■有隣堂MC・ブッコローはなぜ愛される？ AI時代の司会の使命と企業の情報発信

YouTube「有隣堂しか知らない世界」 番組MC

R.B.ブッコロー 氏

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UI/UX Designer、THE GUILD CEO

深津 貴之 氏

■生成AIが変える、マーケティングの未来

サイバーエージェント AI事業本部 AIクリエイティブカンパニー 統括

毛利 真崇 氏

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ラクスル 上級執行役員 グループCRO 兼 ノバセル 代表取締役社長

田部 正樹 氏

■楽天×Shopify幹部が見る 「エージェンティックコマース」未来予想図

楽天グループ 執行役員 コマース&マーケティングカンパニー マーケットプレイス事業 楽天市場編成部 ジェネラルマネージャー

高間 真里 氏

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Shopify Japan カントリーマネージャー

馬場 道生 氏

■『GOAT』×『学研の図鑑LIVE』編集長が対談 “偏愛”生かすものづくり

小学館 GOAT編集長／出版局文芸編集室「STORY BOX」編集長

三橋 薫 氏

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Gakken 学研の図鑑LIVE編集長

松原 由幸 氏

■AI時代のファンベース 小さな企業が選ばれ続けるために必要なこと

コミュニケーション・ディレクター／ファンベースカンパニー会長

佐藤 尚之（さとなお） 氏

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木村石鹸工業 代表取締役社長

木村 祥一郎 氏

■「J1覇者鹿島」小泉社長が語る ファンに愛される企業の条件

メルカリ 取締役President （会長）兼 鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長

小泉 文明 氏

＜オンライン講演＞

■米Estee Lauder：AI時代のブランド構築 本社CDMO×バルタ氏

The Estee Lauder Companies CDMO（最高デジタル・マーケティング責任者）

オード・ガンドン 氏

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The Marketing Leadership Masterclass創業者／Marketing Leadership Institute CEO

トーマス・バルタ 氏

■超斜陽産業の牛乳屋をDX改革！ コンサル出身2代目社長の哲学

明治クッカー 代表取締役

西原 亮 氏

※上記 講演に続き、リアル講演、オンライン講演ともに第3弾講演も準備中

●無料登録はこちらから

https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/xtf2026/

今回のテーマは「AIエージェント時代のマーケ再考～AIの可能性と限界～」。マーケティングDX、エージェンティックコマース、AIO（AI検索最適化）、顧客体験（CX）、顧客理解、リテールDX、デジタル広告、ブランド・文化創出……3日間にわたって多様な講演をお届けします。

既に生成AIがビジネスを、生活を変革しています。AI検索やAIエージェントの普及により、生活者の消費行動も激変。旧来のビジネスモデルや既存のマーケティング手法が通用しない時代に突入しています。

その一方で、デジタル化やDXによる効率化が加速した反動か、非効率とも思える脱・タイパ（タイムパフォーマンス）やメンパ（メンタルパフォーマンス）を意識した消費行動も目立ち始めました。

リアル店舗での体験や物理的な手触り、対面でのコミュニケーションを重視する動きは、まさのこの象徴といえます。AI時代、生活者はどう変わり、マーケティングはどう革新していくべきなのか――。マーケティングの今とこれから、AIの可能性と限界、そして人間との共存・共働について、先端マーケ事例や専門家の多様なセミナーから明らにしていきます。

【開催概要はこちら】

・名称

日経クロストレンドFORUM 2026

・会期

【リアル開催】2026年7月28日（火）～7月29日（水）

【オンライン開催】2026年7月30日（木）

※全講演無料（事前登録制）

・会場

7月28日・29日

「東京コンベンションホール」

https://www.tokyo.conventionhall.jp/access.html

JR「東京駅」八重洲南口5分

東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口直結

【日経クロストレンドについて】

「日経クロストレンド」（https://xtrend.nikkei.com/）は、マーケティング戦略や商品開発、新事業創造などの情報を提供するデジタルメディアです。デジタル・テクノロジーの進化などで様変わりする企業の新商品開発、マーケティング戦略、事業戦略の最前線をデータと実例を基に詳報。「売れる商品」「サービス開発」の勘所を解き明かします。対象は企業の経営企画、新事業開発、商品企画・開発、システム、マーケティング、営業、顧客窓口など幅広いビジネスパーソンで、Web・スマホサイト、スマホアプリを中心にお届けしています。

◆本リリースのお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経クロストレンド（電話 03-6811-8916 ／ 問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。