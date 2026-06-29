KLabのVTuberプロダクション「ゆめかいろプロダクション」が経済産業省「IP360」に採択

KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」が、経済産業省によるコンテンツ産業成長投資支援事業「IP360」の開発プラットフォーム構築支援に採択されたことをお知らせいたします。

本事業では、AI VTuberの制作・配信・運営を支える技術基盤を構築し、対話制御や音声生成、3Dライブ演出などを高度化することで、高品質なコンテンツを継続的に創出できるプラットフォームの実現を目指します。

IP360 開発事業者公開サイト：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2026/saitaku/list.html (https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2026/saitaku/list.html)

「IP360」について

「IP360」は、経済産業省によるコンテンツ産業成長投資支援事業です。日本発IPの創出・育成・海外展開を促進することを目的としており、複数の支援メニューが設けられています。

このうち「開発プラットフォーム構築支援」は、コンテンツ制作・運営の効率化や品質向上を実現する技術基盤の構築を支援するもので、制作現場の生産性向上や国際競争力の強化を目指しています。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/menu_contents.html

「ゆめかいろプロダクション」の今後

「ゆめかいろプロダクション」では、AI VTuberの制作・配信・運営を支える技術基盤の開発を進めます。キャラクターの一貫性を維持する対話制御、低遅延音声、3Dライブ演出、複数人対話などの技術を高度化し、より魅力的なコンテンツの創出を目指します。

また、本事業で構築する開発基盤は将来的な外部提供も視野に入れており、VTuber制作会社やクリエイターが活用できる基盤として、AIエンターテインメント産業全体の発展にも貢献してまいります。

「ゆめかいろプロダクション」プロデューサー 萱沼由晴 コメント

この度、経済産業省『IP360』に採択されたことを大変光栄に思います。 現在、AI技術はエンターテインメントのあり方を根底から変えようとしています。私たちが目指すのは、単に技術的に優れたAIを作ることではなく、世界中のファンに愛され、心を通わせることができる『日本発の次世代AI IP』の創出です。 今回構築する開発基盤は、将来的に広くクリエイターの皆様にも開放し、日本のコンテンツ産業全体の国際競争力を高めるエンタメAIのエコシステムへと発展させてまいります。これからの『ゆめかいろプロダクション』の挑戦に、ぜひご期待ください。

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は、KLab株式会社が運営するAI VTuber『ゆめみなな』が在籍するVTuberプロダクションです。AI VTuber『ゆめみなな』をはじめとする所属タレントによるライブ配信や3Dライブ、映像・音楽コンテンツなどを展開するとともに、AI技術を活用した新たなIP創出・育成に取り組んでいます。

公式サイト：https://yumekairo.ai-ent.klab.com/

公式X：https://x.com/yumekairo_ent/

ゆめかいろオフィシャルストア：https://yumekairo.booth.pm/

AIクリエイター募集

KLabでは、AIを活用した映画、動画、音楽、アニメ、キャラクター、ミュージックビデオなどのコンテンツ制作を行うAIクリエイター向け登録制度「KLab AI GUILD」を展開しています。登録クリエイターに対し、得意分野や志向に応じた制作案件を提供しています。

「ゆめかいろプロダクション」をはじめとしたAIによるコンテンツ制作の各分野において、プロフェッショナルとともに制作に取り組みたいクリエイターの参加を広く募集しています。

KLab AI GUILD公式サイト：https://guild.ai-creative.klab.com