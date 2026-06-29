シンカ、株式会社エリッツ建物管理における「カイクラ」活用事例を公開

株式会社シンカ

AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、株式会社エリッツ建物管理（本社：京都府京都市、代表取締役社長：田中 健敏、以下「エリッツ建物管理」）における「カイクラ」の導入事例インタビューを公開いたしました。

左：株式会社エリッツ 代表取締役副社長 小林氏、右：株式会社エリッツ建物管理 第一管理部 部長 藤原氏

エリッツ建物管理では、入居者対応窓口への1日約300件の入電に対し、6～7名という限られた人数で対応しています。聞き取りミスの防止や正確な情報共有による対応品質の向上を目的に、2020年12月より「カイクラ」を導入。現在は着信時の顧客情報表示やSMS機能を活用することで、スムーズな顧客対応を実現しています。本リリースでは、公開されたインタビュー内容の一部を抜粋し、導入効果と組織的な活用法についてご紹介します。

導入事例インタビューの詳細はこちら

https://kaiwa.cloud/case/091/(https://kaiwa.cloud/case/091/)

「カイクラ」導入の背景：顧客情報の可視化とスムーズな引き継ぎを目指して

エリッツ建物管理では、入居者からの問い合わせに対する迅速かつ正確な対応を大切にしています。一方で、物件名や部屋番号などは電話では聞き取りづらいことも多く、担当者への引き継ぎに時間を要する場面もありました。特に漏水や火災など緊急性の高い問い合わせでは、お客様の不安に寄り添いながら迅速に対応するための、社内連携の精度とスピードの向上が課題となっていました。

「カイクラ」導入後の変化：顧客情報の可視化で、対応品質と業務効率が向上

カイクラの導入により、入電と同時に入居者名や物件名、号室などの情報が表示されるようになりました。誰からの電話かを即座に把握できるため、担当者への正確な取り次ぎが可能となり、聞き取りミスや伝達漏れの低減にもつながっています。

・ポイント1：【入電と同時に表示される情報により、スムーズな電話取り次ぎを実現】

入電時に契約情報や物件情報がポップアップ表示されるようになったことで、担当者への電話の取り次ぎがスムーズになりました。

・ポイント2：【入居者名・物件名・号室などの表示で、新人でも安心して対応】

建物名や部屋番号など聞き取りが難しい情報も画面上で確認できるため経験の浅い社員でも安心して対応できるようになり、電話対応の早期習熟にもつながっています。

・ポイント3：【SMSの活用により折り返し率が大幅に向上】

漏水など緊急性の高い案件では、電話に加えてSMSも活用。月間約800件のSMS送信を通じて、入居者との迅速な連絡体制を構築しています。

同社では、賃貸管理業界における人手不足や業務負荷の増大といった課題に対応するため、テクノロジーを活用した業務環境の整備を推進しています。今後もカイクラの活用を通じて、顧客対応品質のさらなる向上と、スタッフがより働きやすい環境づくりを進めていく方針です。

株式会社エリッツ建物管理 コメント

第一管理部 部長 藤原氏

「私たちが目指しているのは、どの社員がお電話を取っても、お客様に変わらない安心感をお届けできる対応です。着信時に表示される顧客情報に加え、対応後の応対履歴も蓄積・共有することで、必要な情報を組織全体で把握できるようになりました。少ない人数でも質の高い対応を維持するための大きな支えになっていると感じています。」

導入企業：株式会社エリッツ建物管理 概要

社名：株式会社エリッツ建物管理

代表者：代表取締役 田中 健敏

所在地：〒602-8004 京都府京都市上京区下長者町通室町西入西鷹司町8番地 エリッツ御所ビル

事業内容：

・賃貸マンション・アパート・戸建等の管理

・賃貸マンション・アパート・戸建等の企画・立案・ファイナンシャルプラン

・清掃事業

ウェブサイト：https://www.kanri-elitz.com/(https://www.kanri-elitz.com/)

カイクラについて

「カイクラ」は、電話・対面・メール・SMS・LINEなど、お客様とのあらゆるコミュニケーションをクラウドで一元管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。

多様な接点の履歴を顧客ごとに集約・可視化し、生成AIが会話の文字起こしや要約、さらには「クレーム・カスハラ」「応対品質」まで自動判定。すべての会話をリアルタイムにデータ資産化することで、属人化の解消や現場の負荷を軽減し、企業の持続的な成長に貢献します。

2014年8月のサービス開始以来、継続率99.7%を達成し、3,200社・6,400拠点以上に導入（2026年3月末時点）。顧客コミュニケーションのDXを推進するプラットフォームとして高い評価を得ています。

サービスサイト：https://kaiwa.cloud/(https://kaiwa.cloud/)

※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

※「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

株式会社シンカについて

株式会社シンカ（東京証券取引所グロース市場・証券コード：149A）は、「ITで 世界をもっとおもしろく」を経営理念に、企業のあらゆる会話をおもしろくすることを使命とするコミュニケーションプラットフォーマーです。

【会社概要】

社名：株式会社シンカ

代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏

所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

資本金：397百万円

従業員数：81名（2026年3月末時点）

コーポレートサイト：https://www.thinca.co.jp/(https://www.thinca.co.jp/)

シンカ IR note：https://note.com/thinca_2025(https://note.com/thinca_2025)（事業戦略や成長可能性に関する情報を発信）