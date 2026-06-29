パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）の世界市場2026年、グローバル市場規模（バーコード読み取り型、無線識別読み取り型）・分析レポートを発表
2026年6月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界のパーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）市場は、2024年に28億8300万米ドル規模となり、2031年には43億4500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.1％です。
パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）は、手持ち型の業務用端末として、個人情報管理だけでなく、バーコード読取、無線識別読取、在庫管理、物流作業、製造現場での工程管理などに使用されます。小型で持ち運びやすく、現場で情報を収集し、業務システムと連携できる点が特徴です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Zebra、Honeywell、Bluebird、Urovo Technology、Datalogic、Newland、CASIO、Denso Wave、Panasonic、Seuicなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）市場では、読取精度、処理速度、耐久性、電池寿命、通信機能、操作性、価格、保守体制が競争力を左右します。
主要企業は、小売、物流、製造、医療、行政などの現場用途に対応するため、堅牢性の向上、軽量化、長時間稼働、業務用ソフトウェアとの連携、データ入力の効率化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品、表示装置、電池、筐体材料の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、小売業、物流倉庫、医療機関、公共部門での業務効率化需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、流通管理や製造現場のデジタル化が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、電子商取引、製造業、倉庫業、店舗管理の拡大により、需要増加が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、バーコード読み取り型パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）と無線識別読み取り型パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）に区分されています。
バーコード読み取り型は、小売店、倉庫、物流現場での商品管理、棚卸、出荷確認に広く使用されます。導入しやすく、既存の商品識別体系との親和性が高い点が強みです。
無線識別読み取り型は、非接触で複数の対象を読み取れるため、在庫管理、資産管理、製造工程の追跡に適しています。作業効率を高め、人的ミスを減らす用途で採用が期待されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界のパーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）市場は、2024年に28億8300万米ドル規模となり、2031年には43億4500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.1％です。
パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）は、手持ち型の業務用端末として、個人情報管理だけでなく、バーコード読取、無線識別読取、在庫管理、物流作業、製造現場での工程管理などに使用されます。小型で持ち運びやすく、現場で情報を収集し、業務システムと連携できる点が特徴です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Zebra、Honeywell、Bluebird、Urovo Technology、Datalogic、Newland、CASIO、Denso Wave、Panasonic、Seuicなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）市場では、読取精度、処理速度、耐久性、電池寿命、通信機能、操作性、価格、保守体制が競争力を左右します。
主要企業は、小売、物流、製造、医療、行政などの現場用途に対応するため、堅牢性の向上、軽量化、長時間稼働、業務用ソフトウェアとの連携、データ入力の効率化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品、表示装置、電池、筐体材料の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、小売業、物流倉庫、医療機関、公共部門での業務効率化需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、流通管理や製造現場のデジタル化が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、電子商取引、製造業、倉庫業、店舗管理の拡大により、需要増加が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、バーコード読み取り型パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）と無線識別読み取り型パーソナル・デジタル・アシスタント（PDA）に区分されています。
バーコード読み取り型は、小売店、倉庫、物流現場での商品管理、棚卸、出荷確認に広く使用されます。導入しやすく、既存の商品識別体系との親和性が高い点が強みです。
無線識別読み取り型は、非接触で複数の対象を読み取れるため、在庫管理、資産管理、製造工程の追跡に適しています。作業効率を高め、人的ミスを減らす用途で採用が期待されます。