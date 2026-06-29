「夏、ラテンの風に酔う。」KEEP WILL GROUP 4店舗合同開催 夏季限定イベント「HAVANA-NIGHT（ハバナ-ナイト）」

株式会社キープ・ウィルダイニングハバナモヒートやメキシカンタコスなどの限定商品解禁

STRI、BONITO、MONDO、BONDISなどの飲食店を展開する株式会社キープ・ウィルダニングは、2026年7月1日（水）～9月15日（火）毎晩17時以降の期間限定で、ラテンカルチャーをテーマにした夏季イベント「HAVANA-NIGHT（ハバナ-ナイト）」を開催いたします。

- HAVANA-NIGHT― 「ラテンの熱」を、町田の夜に。キューバ・メキシコ本場を実際に旅したクルー

今回の企画は、実際にキューバ・メキシコを旅したKEEP WILL GROUPのクルーたちが、現地で感じた“陽気な空気感”や“食文化”をもとにプロデュース。本場のエッセンスを、KEEP WILL GROUPらしい感性で再構築した期間限定イベントです。

イベント期間中は、キューバ・メキシコ・南米などのラテンカルチャーを感じる特別メニューが登場。スパイスやシトラス、ラム酒を効かせた料理やカクテルを中心に、各店舗の個性を活かした“ラテンの夏”を表現します。

さらに、店内ではサルサミュージックが流れ、まるで旅先に訪れたかのような高揚感と開放感を演出。異国の空気感をまとった料理・音楽・空間を通して、KEEP WILL GROUPならではの「少し特別な夏時間」をお届けします。

- スパイスとライムで、夏がはじける。 タコス片手に、ハバナの夜へ

＜HAVANA-NIGHT 限定メニュー＞

DRINK

・チェラーダ 980円(税込1078円)

ライム香るメキシコ定番のビアカクテル

・スパイシーブラッディー880円(税込968円)

ピリッと辛い大人のトマトカクテル

・ラムハイボール ～ミセスラウラの誘惑～580円(税込638円)

本場キューバラムのハイボール

・テキーラハイボール580円(税込638円)

ラテンの風香るハイボール

FOOD

・オリジナルタコス 3pc 980円（税込1078円）

・魚介のセビーチェ 880円（税込968円）

・ハバナナイト盛り合わせプラッター 1280円（税込1408円）

おすすめメニュー「チェラーダ × タコス」のマリアージュ

今回のイベントで特におすすめなのが、“チェラーダ”と“タコス”の組み合わせ。

スパイスやライムの爽快感が効いたメキシカンスタイルのビアカクテル「チェラーダ」と、香ばしく仕上げたタコスが絶妙にマッチ。暑い夏にぴったりな、ラテン気分を存分に楽しめる組み合わせです。

開催概要

【イベント名】

HAVANA-NIGHT（ハバナ-ナイト）

HAVANA-NIGHT特設ページ

https://www.keepwillclub.com/havana2026

【開催期間】

2026年7月1日（水）～9月15日（火）

開催期間は毎晩17時から

【開催店舗】

【ご予約は以下店舗のHPより】

・ルーフトップレストランSTRI

https://www.stri-kw.com/



・カジュアルイタリアンBONITO

https://www.itameshiya-bonito.com/



・レストランMONDO

https://www.mondo-kw.com/



・オーシャンレストランBONDIS

https://www.oceanclub-bondis.com

【企画・運営】

KEEP WILL GROUP

https://www.keepwill.com/