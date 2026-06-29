真珠価格の上昇が続くなか、パールジュエリーの資産価値にあらためて関心が集まっています。買取専門店「おもいお」を運営する株式会社Tieelは、アコヤ真珠の供給減少やブランドジュエリー市場の変化を受け、GIA資格保持者が在籍する真珠ジュエリーの査定体制を強化しました。

■TASAKI価格改定と、真珠価格上昇の背景

https://omoio.co.jp/column/tasaki-pearl-price-revision/

真珠市場では、ここ数年にわたり価格の上昇が続いています。背景にあるのは、アコヤ貝の大量へい死による新たな真珠の供給減少と、国内の真珠養殖業者の長期的な減少です。これに円安や燃料費・人件費の上昇が重なり、日本産真珠の価格は数年前と比べて大きく水準を切り上げたと報じられています。

こうしたなか、真珠ジュエリーの名門タサキは2026年6月、一部商品の価格を改定しました。改定の理由については、原材料価格の高騰によるものと説明されています。タサキは1954年に「田崎真珠」として創業し、真珠の養殖から加工までを一貫して手がけてきたブランドであり、その価格改定は真珠市場の変化と重なります。

■「真珠は値がつかない」という誤解と、見直される眠れる資産

真珠は、冠婚葬祭のために一度購入したあと、長くタンスや箱の中で眠りがちな宝石です。「真珠は値がつきにくい」という印象を持つ方も少なくありません。

しかし実際には、中古市場においても、状態の良いアコヤ真珠やブランドパールが評価される場面は増えており、アコヤ真珠ならではの色合いやテリ(光沢)があらためて見直されています。 新たな真珠の供給が細るなかで、状態の良い既存の真珠に対する需要は静かに高まっています。

一方で、真珠の価値は大きさだけでは決まらず、テリ・巻き・形・キズの有無など複数の要素で評価されます。正確な価値を把握するには専門的な知見が必要であり、ここに情報格差という課題が生じています。

手放すかどうかにかかわらず、まずは手元の真珠が今どのような価値を持つのかを知ることが、これまで以上に意味を持つ時代となっています。

■「おもいお」の取り組み｜真珠の価値を適正に見極める査定体制

「おもいお」では、米国宝石学会(GIA)認定資格を持つ鑑定士が在籍し、GIAで培われる宝石学の知見を踏まえた査定を行っています。価値の見直しが進む真珠については、以下の体制で対応を強化しています。

・GIA資格保持者による、テリ・巻き・色・形を踏まえた真珠の専門査定 ・国内外の販路を踏まえた、市場相場に基づく評価 ・タサキをはじめとするブランド真珠の希少性や人気を反映した現在価値の提示

単なる素材の枠の重さによる算出ではなく、品質・ブランド性・市場相場を踏まえ、真珠ジュエリーの現在価値を多角的に確認できる体制を整えています。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「真珠の名門であるタサキの価格改定は、真珠そのものの価値が見直されている今を象徴しています。アコヤ真珠は供給が細るなか、状態の良いものほど市場で評価される傾向が強まっており、長く眠っていた一点が思いがけない評価となることもございます。

大切なのは価格の動きにあわてることではなく、ご自身の真珠が今どのような価値を持つのかを正しく知ることだと考えております。お客様の思い出を尊重しながら、納得していただける評価をお伝えしてまいります。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、宝石やジュエリーが持つ歴史と所有者のエピソードを尊重し、次の所有者へと価値をつなぐ買取を大切にしています。

・店頭買取(銀座／築地) ・宅配買取(全国対応) ・出張買取(全国対応)

・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 ：10:30～19:30(年中無休) 電話番号 ：03-6263-0835 公式サイト：https://omoio.co.jp 公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel(ティール) 所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F 設立 ：2016年1月8日 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 事業 ：リユース事業・EC事業 URL ：https://tieel.jp