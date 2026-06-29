AIアバターシステム「Bonappetica（ボナペティカ）」、クラウド POSレジ「スマレジ」連携版アプリを公開

株式会社博報堂テクノロジーズ

株式会社博報堂テクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 雄三 、以下 博報堂テクノロジーズ）は、AIアバターを介した新しい接客ソリューション「Bonappetica（ボナペティカ）」において、株式会社スマレジ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎 龍平）が提供する高機能クラウドPOSレジ「スマレジ」との連携機能を提供開始したことをお知らせいたします。

本連携機能は、スマレジのアプリケーションプラットフォーム「スマレジ・アプリマーケット」に参画しており、お申し込みを経てご利用いただけます。

■ スマレジ連携の背景・目的

現在、飲食業界をはじめとする店舗ビジネスでは、慢性的な人手不足や、インバウンド需要の急速な回復に伴う多言語対応へのニーズが深刻化しています。

従来のモバイルオーダーやタブレット注文は業務効率化に寄与する一方で、店舗スタッフとお客様とのコミュニケーション機会が減少し、接客を通じた「おもてなし」や「追加オーダーの提案」が手薄になるという課題がありました。

「Bonappetica」は、一般的なテーブルトップオーダー機能を備えながら、お客様の飲食状況をAIが理解し、おすすめメニューの提案や商品の紹介、最適なタイミングで追加オーダーを提案する新しいオーダーシステムです。

汎用的なAIの活用とは異なり、提供店舗やサービスの特徴を学習させることで、店舗に特化したAIアバターが適切な商品名称や説明、お客様のご利用傾向に合わせたコミュニケーションを実現できます。

今回、「スマレジ」とデータ連携を行うことで、AIアバターが受けた注文データをスマレジPOS（またはスマレジ・ウェイター）へリアルタイムに送信することが可能となりました。

これにより、店舗に特化した接客からオーダーテイクの自動化、そしてキッチンや会計業務までのスムーズな連携を実現し、店舗の生産性向上とROI改善を強力に支援します。

■ 「スマレジ」連携の主なメリット

- オーダーから会計までの完全シームレス化Bonappeticaを通じてAIアバターが受けた注文データは、自動的にスマレジへと連携されます。スタッフがオーダーをレジやキッチンプリンターに打ち直す必要がなくなり、人的ミスの削減とオペレーションの大幅な効率化が実現します。- 適切なレコメンドによる客単価の向上と売上管理の効率化お客様の飲食状況や注文内容に合わせ、AIアバターが適切なタイミングで追加オーダーをレコメンドします。これまでスタッフの機転に依存していた追加注文の提案をAIが自動的かつ効果的に実行し、受け付けた注文データはスマレジへスムーズに連携されるため、売上管理や分析への活用も容易になります。- 多言語対応アバターによるインバウンド対応急増するインバウンド客に対しても、店舗を学習したAIアバターが多言語で自然な会話形式のサポートを行い、言語の壁によるオペレーションの低下を防ぎます。外国人のお客様も迷うことなくスムーズに注文と会計に進むことが可能です。

※一部オプション機能設定を含みます

■ 今後の展望

博報堂テクノロジーズは、今回のスマレジ連携により、Bonappeticaをより実用的で包括的な次世代接客システムとして進化させました。

今後も博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として、継続的な機能改善とサービス拡張を通じて、店舗におけるおもてなしの強化と店舗売上拡大を支援してまいります。

■ 導入・ご利用方法

本サービスはスマレジ・アプリマーケットまたは弊社HPのお問い合わせからのお申し込みを経てご導入いただけます。

「スマレジ」の新規導入時にセットで構築いただけるのはもちろん、すでに「スマレジ」をご活用中の店舗様でも、既存のPOSレジと接続してスムーズに運用を開始することが可能です。

■ 「Bonappetica（ボナペティカ）」について

リアルな店舗環境におけるお客様接客をAIアバターが代替し、サービスの説明やおすすめの商品提案等をご支援します。

LLMを活用することで他言語への翻訳やカメラの物体検知機能を活用したアクション、AIにおけるマッチング診断等の特徴を具備した接客支援が可能となります。

■ クラウドPOSレジ「スマレジ」について

スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。

小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模店舗から大規模チェーン店舗までご利用いただけます。

■ スマレジ・アプリマーケットについて

多種多様な業種・業態の店舗を運営するスマレジのユーザーと、スマレジと連携して利用できるソリューションを開発する事業者・開発者をつなぐプラットフォームです。

スマレジユーザーは、管理画面のアプリマーケット上で店舗に必要な機能（アプリ）を検索し、スマレジと連携して利用することができます。

■ 博報堂テクノロジーズについて

フルファネルマーケティング・生活者インターフェース市場・メディア・クリエイティブ領域をはじめとした各種テクノロジー戦略の立案・開発を行うテクノロジー戦略会社。

博報堂ＤＹグループの開発体制を集結し、体制強化・進化を目的として2022年4月に設立。2023年8月には、DX案件に関する提案活動支援および、それに付随するAI・IoT関連技術を活用したシステム開発を行うDXソリューションセンターを設立。



・会社名：株式会社博報堂テクノロジーズ

・所在地：東京都港区赤坂5丁目3番1号

・事業内容：博報堂ＤＹグループ／得意先の課題解決に向けての各種テクノロジー戦略の立案・実施及び各種テクノロジー戦略のプロダクト・ソリューション・サービス開発

・会社URL： https://www.hakuhodo-technologies.co.jp/

・DXソリューションセンター紹介サイト： https://www.solution.hakuhodo-technologies.co.jp/

・Bonappetica サービス紹介サイト： https://www.bonappetica.hakuhodo-technologies.co.jp/

■ お問い合わせ先

・導入に関するご相談はこちら

Bonappeticaお問い合わせフォーム ：

https://www.solution.hakuhodo-technologies.co.jp/contact/?page=Bonappetica

・広報に関するお問い合わせ

博報堂テクノロジーズ広報窓口：

hr-koho@hakuhodo-technologies.co.jp