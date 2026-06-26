【JPIセミナー】「AIデータセンター時代の電力供給制約と規制・制度対応の最新動向」7月9日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、一般財団法人電力中央研究所 社会経済研究所 事業規制法制研究統括 丸山 真弘 氏を招聘し、AIデータセンター時代の電力供給制約と規制・制度対応の最新動向について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17822(https://www.jpi.co.jp/seminar/17822?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

米国における接続ルール・料金負担・州政府対応から見る日本への示唆

AIデータセンター時代の電力供給制約と規制・制度対応の最新動向

〔開催日時〕

2026年07月09日(木) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

一般財団法人電力中央研究所

社会経済研究所

事業規制法制研究統括

丸山 真弘 氏

▶電力規制・制度設計の研究に30年以上従事し、日米双方の制度比較と政策分析を手がけてきた

実務・学術両面に精通した専門家

〔セミナーで得られる実務知見〕

・データセンター増設時代における電力確保の制約構造と対応策

・接続前倒しを巡る費用負担・需給調整スキームの実務判断軸

・米国の規制・地域対立事例から読み解く日本企業の意思決定指針

〔対象業種・部門〕

・データセンター事業・ITインフラ投資を担う経営企画部門

・電力調達・エネルギー戦略を担当する事業会社の企画部門

・再エネ・電力供給ビジネスに関わるエネルギー関連企業

・電力制度・インフラ投資を扱う金融機関・コンサルティング部門

〔講義概要〕

AIの利活用が進行する中、米国でのデータセンター(DC)の増加の動きは、ハイパースケーラー型DCを中心に旺盛な状況にあります。その中で、電力供給の確保が大きな課題として指摘され、早期の運転開始を求める

DC事業者が費用を負担する、あるいは需給の逼迫時に負荷の抑制を図ることで、早期の接続を可能にするといった動きも出てきています。

一方で、電気料金の上昇や環境への悪影響といった観点からDCを迷惑施設であるとして忌避する動きも強くなっています。DC事業者の「秘密主義」がこの傾向を助長しているとの声も聞かれています。

本講演では、これらの課題の最新動向を整理しつつ、日本へのインプリケーションを試みます。

〔講義項目〕

1. データセンターを巡る直近の状況

(1) 今後、データセンターはどれくらい増えていくのか

(2) データセンターに対する「逆風」の状況

１. データセンター設置に対するモラトリアムと住民投票

２. データセンター事業者の「秘密主義」への批判

2. データセンターへの電力供給を巡る動き

(1) 現在の状況(総論)

(2) 事業者側の対応

１. 「料金支払者保護誓約」

２. その他各社の動き

(3) 連邦レベルの動き

１. FERC(連邦エネルギー規制委員会)の動向

２. 系統運用者の動向

(4) 州レベルの動き

１. テキサス州

２. その他の州

3. 日本へのインプリケーション

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,630円（税込）

2名以降：32,630円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17822(https://www.jpi.co.jp/seminar/17822?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。