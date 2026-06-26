Shopifyストアに縦型ショート動画ギャラリーを導入できる「シンプル縦型ショート動画ギャラリー｜お手軽動画グリッド」をリリース

株式会社UnReact

「シンプル縦型ショート動画ギャラリー｜お手軽動画グリッド」は、Shopify ストアに YouTube・Vimeo・TikTok・Shopify ファイルの動画を、グリッド表示・スライダー表示の 2 レイアウトでかんたんに設置できるアプリです。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。



人気の縦型ショート動画ギャラリーをそのまま表示できるほか、動画の縦横比（横長・縦長・正方形・ワイド）や再生方法（クリック・ホバー・スクロール自動再生）を細かく設定でき、最大 12 本の動画にそれぞれタイトル・サムネイル・リンク URL を設定できます。商品の使い方を動画で見せたり、ブランドの世界観を伝えたりと、動画を活用してストアをもっと魅力的に演出できます。



ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄6.99（年額 ＄69.90 で 17% お得）で、インストールから 7 日間の無料体験が可能です。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/ur-video-gallery-carousel?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-180-ur-video-grid/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル縦型ショート動画ギャラリー｜お手軽動画グリッド」について「シンプル縦型ショート動画ギャラリー｜お手軽動画グリッド」について

「シンプル縦型ショート動画ギャラリー｜お手軽動画グリッド」は、Shopify ストアに動画ギャラリーをかんたんに設置できるアプリです。YouTube・Vimeo・TikTok・Shopify ファイルの動画に対応しており、グリッド（タイル状に並べる）とスライダー（横にスクロールして見せる）の 2 つのレイアウトから、ストアの雰囲気に合わせて自由に選べます。動画の縦横比や再生方法も細かく設定でき、ノーコードで誰でもかんたんに扱えるのが特長です。

主な特徴は以下のとおりです。

■ 縦型ショート動画ギャラリーを簡単に表示縦型ショート動画ギャラリーを簡単に表示

人気の縦型ショート動画をギャラリーとして表示できます。

人気の縦型ショート動画を、ストアにそのままギャラリーとして表示できます。 トレンド感のある見せ方で、お客様の目を引くストアづくりに役立ちます。SNS で公開している動画をそのまま活用できるため、追加の制作コストをかけずにストアを魅力的に演出できます。

■ YouTube・Vimeo・TikTok・Shopify ファイルに対応YouTube・Vimeo・TikTok・Shopify ファイルに対応

複数の動画サービスの URL に対応しています。



YouTube・Vimeo・TikTok・Shopify ファイルの動画 URL に対応しています。 すでに公開済みの動画をそのまま活用できるので、新たに動画をアップロードし直す手間がかかりません。主要な動画サービスを横断して利用できるため、運用の自由度が高いのが魅力です。

■ グリッド・スライダーの 2 レイアウトに対応グリッド・スライダーの 2 レイアウトに対応

グリッド表示とスライダー表示から選べます。



動画をタイル状に並べる「グリッド」と、横スクロールで見せる「スライダー」の 2 種類のレイアウトから選べます。 設置場所や見せたい雰囲気に合わせて、最適な表示方法を選べます。一覧で見せたいときはグリッド、省スペースで多くの動画を見せたいときはスライダーと、用途に応じて使い分けられます。

■ 動画の縦横比を自由に選択可能動画の縦横比を自由に選択可能

横長・縦長・正方形・ワイドの 4 種類から選べます。



横長（16:9）・縦長（9:16）・正方形（1:1）・ワイド（21:9）の 4 種類から、動画の縦横比を選べます。 ショート動画には縦長、通常の動画には横長など、コンテンツに合わせて最適な比率を設定できるため、動画をきれいに表示できます。

■ ノーコードで自由にカスタマイズできるノーコードで自由にカスタマイズできる

タイトルや色、デザインを細かく調整できます。



タイトルや色、フォントサイズ、矢印やインジケーターのデザインなど、見た目を細かくカスタマイズできます。 専門的な知識がなくても、管理画面の設定だけでストアに合ったデザインに整えられます。追加の CSS にも対応しているため、こだわりのある調整も可能です。

■ 1 クリックでテーマに追加できる期間・条件を指定したポイントアップキャンペーンを作成できる

ワンクリックでテーマに追加できます。

アプリの管理画面から、ワンクリックでテーマに動画ギャラリーを追加できます。 むずかしい設定は不要で、すぐに使い始められます。テーマエディタを開いて手動で探す手間がなく、初めての方でもかんたんに設置できます。

付与・使用・失効の推移や顧客ランキングを分析画面で確認できます。

▼参考記事- Shopifyで縦型ショート動画ギャラリーや動画グリッドを導入できるアプリについて徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-180-ur-video-grid/guide)- Shopifyに縦型ショート動画ギャラリー・動画グリッドを設置できるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/t1195kvk55ri)- Shopifyで縦型ショート動画ギャラリーを設置できるアプリ5選！動画グリッドでストアを魅力的に演出(https://qiita.com/eijiSaito/items/2323fd32cbecfbf12a3b)▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/