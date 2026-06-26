“CHILLfigg”に劇場版『Fate/kaleid linerプリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』がラインナップ！あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「VISION」より、『CHILLfigg 劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」 6個入りBOX』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■CHILLfigg 劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04824590&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■あみあみ実店舗サイト
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■CHILLfigg 劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」 6個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：18,000円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：VISION
【1BOX】6個入り
【サイズ】全高：約160mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【その他】専用台座付属
1BOX購入で全6種揃います。
“CHILLfigg”に大人気作品、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」がラインナップ！魔法少女衣装と制服、2種類のスタイルでそれぞれの魅力をお楽しみいただけます！
【ラインナップ】
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン
美遊・エーデルフェルト
クロエ・フォン・アインツベルン
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 夏制服Ver.
美遊・エーデルフェルト 夏制服Ver.
クロエ・フォン・アインツベルン 夏制服Ver.
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(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会
【店舗情報】
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