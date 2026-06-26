恐竜のすべては卵から始まった！「子ども科学電話相談」で回答者を務める恐竜学者、田中康平氏による初の児童書『解きあかせ、恐竜タマゴのなぞ 卵化石にかくされた、恐竜の命のリレー』を６月26日発売

株式会社くもん出版

株式会社くもん出版（代表取締役社長：泉田義則）は、2026年６月26日に新刊『解きあかせ、恐竜タマゴのなぞ 卵化石にかくされた、恐竜の命のリレー』（著：田中康平、画：コマヤスカン）を刊行いたします。

本作は、NHKラジオ「子ども科学電話相談」で回答者も務めている、気鋭の恐竜学者・田中康平氏による初の児童書です。

骨だけじゃない！「卵化石」から恐竜の命のリレーを読み解く、研究の面白さが詰まった一冊

恐竜の化石は「骨」だけではありません。実は卵の化石もあるのです。卵化石には生命誕生の瞬間だけでなく、恐竜がどのように親から子へ命をつないできたかを解き明かす、「生のあかし」も刻まれています。

卵化石研究で活躍する恐竜学者・田中康平氏が、謎に包まれた恐竜の繁殖や子育てに迫る研究の道のりを書き記しました。

恐竜たちの生態がどのような発掘調査や研究のプロセスを経て解明されるのか。その知られざる研究の舞台裏を通して、研究することの楽しさを読者に届けます。

謎が謎を呼ぶ、卵化石研究の世界

産み落とされたときから、何千万年もたってしまっている卵化石からメッセージを聞き出すことは、簡単ではありません。

調査に発掘にと世界を飛び回りながら、手がかりを徹底的に集め、そこにアイデアとひらめきを加えて謎を解いていく研究の様子は、まるでミステリーの名探偵のようです。仮説と検証を繰り返し、パズルのピースをひとつずつ組み合わせるように、恐竜の繁殖とその進化を少しずつ解き明かしていきます。

研究の道具や発掘の方法などのコラムに加え、絵本作家コマヤスカン氏による図解や恐竜イラストもたっぷり収録されています。

また恐竜学者にもっとも必要なものは「情熱」という著者が、恐竜学者を目指す子どもたちに向け熱く語る章もあります。

著者プロフィール

田中 康平（たなか こうへい）

1985年名古屋市生まれ。筑波大学生命環境系准教授。北海道大学理学部卒業。カナダ・カルガリー大学大学院地球科学科修了。Ph.D.。名古屋大学博物館研究員を経て現職。恐竜の巣づくりや子育てを中心に、恐竜の進化や生態を研究している。単著に『恐竜学者は止まらない！ 読み解け、卵化石ミステリー』（創元社）、『最強の恐竜』（新潮社）など、監修書に『恐竜と古代の生き物図鑑』（監訳、創元社）、『いまさら恐竜入門』（西東社）など多数。NHKラジオ「子ども科学電話相談」の回答者も務める。

コマヤスカン

1967年、三重県生まれ。2008年、第30回講談社絵本新人賞を受賞した『あっぱれ！てるてる王子』で絵本作家デビュー。絵本作品に、『新幹線のたび～はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断～』（第43回講談社出版文化賞絵本賞受賞）、『フライングメジャー号 世界一周空の旅』（以上いずれも講談社）、『ドングリ・ドングラ』『恐竜レッスン』（くもん出版）、『ニッキの火星探検』『タイムトラベル大冒険 空からながめる世界の七ふしぎ』（以上、Gakken）、『ほんのむしのメメちゃん』（文溪堂）などがある。

書誌情報

解きあかせ、恐竜タマゴのなぞ 卵化石にかくされた、恐竜の命のリレー

著者：田中康平 画家：コマヤスカン

定価：1,870円 （税込）

対象：小学校高学年から

判型・ページ数：A5判・160ページ

ISBN：978-4-7743-3961-0

NDC：457