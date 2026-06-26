カーボンフットプリント管理市場は2033年には270億米ドルに規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchはカーボンフットプリント管理市場を分析・予測した市場調査報告書「カーボンフットプリント管理市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Carbon Footprint Management Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に131億米ドル、2026年の143億米ドル規模となり、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で推移し、2033年には270億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「カーボンフットプリント管理市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Carbon Footprint Management Market Size, Share & Trends Analysis Report」はカーボンフットプリント管理の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
展開別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● オンプレミス
● クラウド
タイプ別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● ベーシック
● ミドル
● エンタープライズ
最終用途別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● エネルギー＆公益事業者
● 製造業
● 輸送
● IT＆電気通信
● 住宅＆商用ビル
地域別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● オランダ
● ノルウェー
● デンマーク
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● オーストリア
● 日本
● 韓国
● シンガポール
● マレーシア
ラテンアメリカ
● ブラジル
● アルゼンチン
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353793/images/bodyimage1】
レポート概要
カーボンフットプリント管理市場 - 導入形態（オンプレミス、クラウド）、タイプ（ベーシック、ミドル、エンタープライズ）、最終用途（エネルギー・公益事業、製造、輸送）、地域別市場規模、成長および動向分析、予測レポート 2026-2033年
Carbon Footprint Management Market Size, Share & Trends Analysis Report By Deployment (On Premise, Cloud), By Type (Basic Tier, Mid-Tier, Enterprise Tier), By End Use (Energy And Utilities, Manufacturing, Transportation), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-carbon-footprint-management/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
セマビズはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
展開別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● オンプレミス
● クラウド
タイプ別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● ベーシック
● ミドル
● エンタープライズ
最終用途別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● エネルギー＆公益事業者
● 製造業
● 輸送
● IT＆電気通信
● 住宅＆商用ビル
地域別カーボンフットプリント管理市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
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● ノルウェー
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● インド
● オーストリア
● 日本
● 韓国
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● マレーシア
ラテンアメリカ
● ブラジル
● アルゼンチン
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
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カーボンフットプリント管理市場 - 導入形態（オンプレミス、クラウド）、タイプ（ベーシック、ミドル、エンタープライズ）、最終用途（エネルギー・公益事業、製造、輸送）、地域別市場規模、成長および動向分析、予測レポート 2026-2033年
Carbon Footprint Management Market Size, Share & Trends Analysis Report By Deployment (On Premise, Cloud), By Type (Basic Tier, Mid-Tier, Enterprise Tier), By End Use (Energy And Utilities, Manufacturing, Transportation), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
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