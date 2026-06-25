AndTech 書籍「PFAS 処理技術の最新動向 ー各国規制の現状、分離・分解・除去・回収・吸着・浄化技術、分析法、今後の課題ー」を刊行

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援の一環として、PFAS問題の全体像を“規制・産業・技術・分析”の4つ軸で完全に俯瞰、最も実務的かつ体系的に解説した「PFAS 処理技術の最新動向 ー各国規制の現状、分離・分解・除去・回収・吸着・浄化技術、分析法、今後の課題ー」を発刊いたします。

書籍概要

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タイトル：「PFAS 処理技術の最新動向 ー各国規制の現状、分離・分解・除去・回収・吸着・浄化技術、分析法、今後の課題ー」

発行年月：2026年06月30日(火)

価格：71,500 円（本体65,000円+消費税、送料込）

URL ：https://andtech.co.jp/books/1f16faaf-e457-69a8-af49-064fb9a95405(https://andtech.co.jp/books/1f16faaf-e457-69a8-af49-064fb9a95405)

目次

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序章 PFAS の定義・分類、規制、分解技術（総論）

神奈川大学 堀 久男

はじめに

1. PFASと有機フッ素化合物

2. 生体蓄積性の発見と規制の経緯

3. Legacy PFAS類の除去・分解技術

4. 先端PFAS類の分解・再資源化技術

4.1 亜臨界水とは

4.2 フッ素エラストマー

4.3 テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン共重合体（FEP）

4.4 PTFE

4.5 中性PFAS類

おわりに

第1 章 PFAS における各国規制と産業別に見た今後の展望

第1 節 国別規制の動向

第1 項 米国におけるPFAS 規制の動向

エンバイロメント・ジャパン株式会社 玉虫 完次

はじめに

1. 米国における化学物質関連規制の概要

1.1 連邦と州の役割分担と、成文法・コモンローの関係

1.2 連邦法と州法の関係

1.3 米国輸出時に対応すべき主な製品関連規制

1.4 環境・安全・衛生関連の主な連邦法規制

1.5 主な州法

2. PFAS規制の動向

2.1 米国連邦政府によるPFAS対応の概要

2.2 米国連邦法における主なPFAS規制動向

2.3 米国州法における主なPFAS規制動向

おわりに

第2 項 欧州PFAS 規制

株式会社みずほ銀行 後藤 嘉孝

はじめに

1. REACH規則におけるPFAS制限提案

1.1 加盟国におけるPFAS制限提案

1.1.1 対象物質

1.1.2 対象となる濃度

1.1.3 適用除外

1.1.4 用途ごとの適用除外

1.2 REACH規則におけるPFAS制限提案に対するRAC/SEAC案

1.3 今後の動向

2. 飲料水指令（Directive（EU）2020/2184）

第2 節 産業別マーケット

第1 項 PFAS 規制の最新動向と半導体業界への影響

株式会社みずほ銀行 後藤 嘉孝

はじめに

1. 半導体産業におけるPFASの使用

2. 業界の対応

3. 半導体業界におけるPFASの環境排出

4. 欧州におけるPFAS規制の影響

5. 代替物質開発

第2 項 容器包装に使用されるPFAS と国内外規制の最新動向

西包装専士事務所 西 秀樹

はじめに

1. 容器包装に使用されるPFAS

1.1 PFASの概要

1.2 食品容器包装とPFAS

1.2.1 米国の報告例

1.2.2 フッ素系ポリマー

2. PFASの発がん性に関するリスク評価と日本の見解

2.1 国際がん研究機関（IARC）の評価

2.2 日本の食品安全委員会の見解

3. 欧州連合（EU）の規制動向

3.1 包装・包装廃棄物規則の公布

3.2 欧州化学品庁のPFAS規制案審議状況（2023年2月）

3.2.1 当初の提案

3.2.2 パブコメ結果

3.2.3 一法）日本弗素樹脂工業会のパブコメ

3.2.4 EU首脳の書簡

3.2.5 ECHAの再提案（2025.08）

4. 米国の動向

4.1 高額和解訴訟と撥水紙への影響

4.2 米国環境保護庁（EPA: Environmental Protection Agency)

4.3 州により異なる規制議論

5. 日本の規制

5.1 水道水の基準値

5.2 日本と欧米の対応の違い

6. PFAS代替材料の開発例

おわりに

第2 章 PFAS における分離・回収技術と各種除去技術

第1 節 金属有機構造体（MOF）のPFAS 吸着剤として可能性

東邦大学 今野 大輝・大河 佑貴

はじめに

1. PFAS吸着剤としてのMOF

1.1 水処理用吸着剤として利用可能なMOF

1.2 MOFのPFAS吸着特性に及ぼす要因

1.3 MOFのPFAS吸着特性を向上させる手段

2. 欠損を生じさせたMOFのPFAS吸着剤としての応用

2.1 欠損形態の異なるUiO-66の合成と特性評価

2.2 欠損形態の異なるUiO-66のPFAS吸着特性評価

おわりに

謝辞

第2 節 イオン交換樹脂

第1 項 PFAS 除去を目的としたイオン交換樹脂の基礎と特長、最新のPFAS 処理技術

室町ケミカル株式会社 古田 絢裟・前原 加奈子・島村 宗孝・出水 丈志

はじめに

1. 実験手法

1.1 試薬

1.2 吸着材

1.3 分配係数試験

1.4 ライフ試験１.

1.5 ライフ試験２.

1.6 再生試験

2. 試験結果

2.1 分配係数試験

2.2 ライフ試験１.

2.3 ライフ試験２.

2.4 再生試験

3. 考察

おわりに

第2 項 イオン交換樹脂によるPFAS 除去技術

三菱ケミカル株式会社 日高 次彦

はじめに

1. イオン交換樹脂の種類と特徴

1.1 物理構造による分類

1.2 化学構造による分類

2. イオン交換樹脂によるPFAS除去メカニズム

3. アニオン交換樹脂によるPFAS除去

3.1 強塩基性アニオン交換樹脂の物理構造によるPFAS吸着への影響

3.2 カラム通液によるPFAS除去性能の比較

3.3 アニオン交換樹脂によるPFAS除去まとめ

3.4 アニオン交換樹脂によるPFAS除去におけるPFAS構造の影響

4. イオン交換樹脂を用いたPFAS除去の現状と課題

4.1 イオン交換樹脂によるPFAS除去の現状

4.2 イオン交換樹脂によるPFAS除去の課題

おわりに

第3 項 PFAS 対応アニオン交換樹脂を用いた水処理設備

オルガノ株式会社 横田 治雄

はじめに

1. PFAS除去に適したイオン交換樹脂

1.1 イオン交換樹脂の分類

1.2 イオン交換樹脂によるPFAS除去メカニズム

1.3 PFAS除去に特化したイオン交換樹脂

2. イオン交換樹脂を用いたPFAS除去設備

2.1 配慮すべきイオン交換樹脂特性

2.1.1 酸化剤

2.1.2 液温

2.1.3 懸濁物質

2.1.4 圧密

2.1.5 初期溶出

2.2 イオン交換樹脂の再生要否

2.3 管理と保守

2.4 PFAS除去を目的としたイオン交換樹脂設備運用例

おわりに

第３節 イオン液体：イオン液体および深共晶溶媒を用いたPFAS の分離

同志社大学 松本 道明

はじめに

1. 抽出溶媒としてのイオン液体と深共晶溶媒

2. イオン液体を用いたPFASの抽出分離

2.1 イオン液体生成反応を用いる均一液液抽出法

2.2 イオン液体を用いた液液抽出法

2.3 深共晶溶媒を用いた液液抽出法

おわりに

第4 節 MF 膜・機能性粉体添着法（LFP 法）―PFAS 水処理のための新規吸着方式―

株式会社流機エンジニアリング 山内 仁・西村 章

はじめに

1. PFAS水処理を取り巻く技術課題

1.1 規制強化と処理対象の拡大

1.2 短鎖PFAS、DOM、媒体差に起因する処理課題

2. 活性炭吸着法の運用構造

2.1 GAC固定床法

2.2 PAC混和法

2.3 LFP法の位置付け

3. LFP法の構造と運転設計

3.1 膜上薄層添着による固定化吸着層の形成

3.2 添着・通水・洗浄・再添着による更新型連続運転

4. 試験概要および評価指標

5. 試験結果と考察

5.1 PAC混和法とのPFAS除去特性比較（BVに基づく比較）

5.2 競合吸着特性（複数PFAS種、DOMの影響）

5.3 吸着挙動の整理（Weber-Morrisモデルによる考察）

5.4 LFP法におけるPFAS除去メカニズムの特徴

6. カートリッジ型LFP法とトリートメント・トレインへの接続

おわりに

第5 節 活性イオン凝集法（TERRAST）と活性酸素触媒法を組み合わせたPFAS 分離・分解プロセスの処理特性評価

WEF技術開発株式会社 青山 章

はじめに

1. 活性イオン凝集法によるPFAS除去

1.1 処理原理（TERRAST技術）

1.2 凝集機構の考察

1.3 PFAS抽出試験方法

1.4 処理結果

2. 活性酸素触媒法によるPFAS分解

2.1 AOS（Advanced Oxidation System）Technology説明

2.1.1 背景と世界的課題

2.1.2 AOS技術の概要と革新性

2.1.3 既存技術との比較

2.1.4 各種活性酸素発生装置「AOS」

2.1.5 販売中の活性酸素利用装置

2.2 活性酸素生成機構（水中有機物処理の場合）

2.3 W-Gaiaによる水中有機物分解のイメージ

2.4 処理試験方法

2.5 処理結果

2.6 W-Gaia処理考察

3. 分離・分解2段階プロセスの提案

4. 今後の課題

おわりに

第7 節 その他

第1 項 MF 膜・機能性粉体添着法（LFP 法）によるPFAS 土壌・地下水汚染および処分場浸出水の浄化

株式会社流機エンジニアリング 山内 仁・西村 章

はじめに

1. 土壌・地下水および処分場浸出水におけるPFAS浄化の技術課題

1.1 土壌・地下水汚染を対象とした技術上の課題

1.2 処分場浸出水を対象とした技術上の課題

2. EUにおけるPFAS浄化の動向と本稿の位置づけ

3. 実機運転および実証試験の概要と評価方法

3.1 対象水の特性および運転・試験条件

3.2 評価指標

4. 地下水を対象としたPFAS実機運転・実証試験の結果と考察

4.1 実機運転と洗浄・再添着による更新

4.2 PFAS除去結果

4.3 除去挙動と影響因子の考察

5. 処分場浸出水を対象としたPFAS浄化実証試験の結果と考察

5.1 前処理条件とPFAS除去結果

5.2 除去挙動と影響因子の考察

6. 前処理・除去濃縮・破壊を連結したトリートメント・トレイン

6.1 システム構成とLFP法の位置づけ

6.2 前処理の構成

6.3 破壊技術への接続

6.4 実装・運用上の課題と対応策

おわりに

第2 項 PFOS 水処理技術の開発と現場力を活かした社会実装

前田建設工業株式会社 國井 聡・林 夕紀子・森川 純・芳賀 直樹

はじめに

1. 室内試験

1.1 振とう吸着試験

1.1.1 試験方法

1.1.2 吸着等温線による比較

1.2 循環式浄化方法の検討

1.2.1 試験方法

1.2.2 試験結果

2. 浄化工法検討

2.1 浄化装置構成

2.2 実機スケールでの循環浄化の検討

2.2.1 試験方法

2.2.2 試験結果

3. 社会課題の解決

3.1 可搬型水処理装置を用いた消火用貯水槽の浄化

3.1.1 「防衛省泡消火設備専用水槽水等PFOS等処分役務」での事例

3.1.2 「横須賀教育隊防火防水実習場防火用水槽水等PFOS等処分」での事例

3.2 漏出事故への緊急対策事例

3.3 水処理装置と現場力の融合事例

おわりに

第3 章 PFAS における分解・浄化技術

第1 節 酸化還元

第1 項 光分解 ～真空紫外光（エキシマランプ）を用いたPFAS 分解技術～

ウシオ電機株式会社 相浦 良徳・大岩 正人・大塚 優一

はじめに

1. エキシマ光、エキシマランプについて

2. エキシマランプによるPFAS分解

2.1 分解装置

2.2 PFOAの吸収スペクトル

2.3 分解メカニズム

2.4 各種PFASのUPDRでの分解挙動

2.5 不純物による分解速度低下要因

2.6 濃縮との組み合わせによる分解性能向上

おわりに

第2 項 プラズマを用いたPFOS およびその他PFAS の高速分解技術

東京科学大学 竹内 希

はじめに

1. PFASの処理技術

2. 水中気泡内プラズマによるPFAS分解

3. PFAS濃縮による分解効率の向上

おわりに

第3 項 可視光線照射によるPFAS、フッ素樹脂の分解

立命館大学 小林 洋一

はじめに

1. 既存のPFAS分解技術と課題

1.1 深紫外（UVC）および真空紫外（VUV）光照射

1.2 超臨界水分解（SCWO）

1.3 気泡プラズマ法

1.4 強塩基・加熱分解

2. 半導体ナノ結晶を用いたPFAS分解

2.1 反応設計の考え方

2.2 実験

2.3 結果と考察

2.3.1 PFOSの脱フッ素化挙動

2.3.2 ナノ結晶の繰り返し使用

2.3.3 分解メカニズムの考察

2.3.4 光誘起配位子交換と非線形光化学反応

2.4 ペルフルオロアルキルポリマーへの適用

おわりに

第2 節 ナノ空間材料を用いた流動電極によるPFAS 電解技術の開発

琉球大学 滝本 大裕

はじめに

1. PFASの電気分解における反応機構

2. 電極材料の設計指針

2.1 酸化物材料を用いた電極開発

2.2 炭素ナノ材料を用いた電極開発

3. ナノ空間材料を利用した流動電極の着眼点

4. 流動電極を用いたPFAS電解

おわりに

第4 章 PFAS における分析技術

第1 節 製品・材料および環境中におけるPFAS 分析の実務と留意点

一般財団法人 三重県環境保全事業団 古川 浩司

はじめに

1. PFASの構造特性と測定装置の選択

2. PFAS分析に用いられる試薬及び器具

2.1 試薬

2.1.1 精製水

2.1.2 メタノール

2.1.3 アセトニトリル

2.1.4 酢酸アンモニウム

2.2 器具

2.2.1 遠沈管、捕集容器

2.2.2 凍結粉砕装置

2.2.3 超音波抽出装置、遠心分離機、濃縮装置

2.2.4 固相カラム

2.2.5 標準品およびサロゲート

3. 製品、環境中のPFAS分析（前処理工程）

3.1 製品試料に対するPFAAおよびPFAEA分析の前処理方法

3.2 水試料（水道水、環境水、排水）に対するPFAS分析の試料採取と前処理方法

3.3 廃棄物に対するPFAS分析の試料採取と前処理方法

3.3.1 固形廃棄物の前処理方法

3.3.2 液状廃棄物の前処理方法

3.4 排ガス試料に対するPFOS及びPFOA測定の試料採取と前処理方法

3.5 作業環境中のPFAS測定の試料採取と前処理方法

4. 試験液の測定

4.1 LC/MS/MS測定

4.2 GC/MS/MS測定

4.3 測定結果の信頼性確保

4.3.1 装置及び操作ブランク試験

4.3.2 サロゲート物質回収率

4.3.3 検量線の直線性と真度

4.3.4 測定装置の安定性

4.3.5 低濃度標準液の併行精度

5. 実務上特に注意すべき事項

おわりに

第２節 PFAS 規制強化時代における分析技術の現状と課題 ―包括的管理に向けた新たなアプローチ―

SGSジャパン株式会社 柳澤 博幸

はじめに

1. PFASの構造的特徴および規制における「塩・異性体・関連物質」の取扱い

1.1 ペルフルオロアルキル物質（PFAS）の基本構造

1.2 塩（Salts）

1.3 異性体（Isomers）

1.4 関連物質（Related Compounds）

2. 世界的な規制強化の流れ（EU・米国・日本）

3. LC/MSとLC-MS/MSの位置づけ

4. LC-MS/MSによるPFAS分析の限界と補完手法の紹介

5. 新たなアプローチとしての熱分解GC/MSの着想に至った経緯

6. 熱分解 GC/MS を用いたPFASの定性・定量分析法の検討

7. 熱分解 GC/MS に濃縮技術を組み合わせた微量 PFAS 分析法の開発

おわりに

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