サイバーコム、「Niigata Case Crossing #2」に登壇

サイバーコム株式会社

サイバーコム株式会社（代表取締役社長：新井世東、以下当社）は、2026年7月15日（水）に開催されるピッチイベント「Niigata Case Crossing《新潟発イノベーション創出ピッチイベント》 #2」に、TAKUMI室 室長の兒島 祐輔が登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、DX推進に課題を持つ企業と、それを支えるソリューションを持つ企業とをつなぎ、新たなビジネスやイノベーションの創出を目指すものです。

当日は、「SaaSでもない、社員がこっそり使うAIでもない ― 自社で統制できる生成AIプラットフォームの導入」と題し、自社環境で安全に管理できる生成AI基盤を構築するサービス「ChatTAKUMI」について、組織での生成AI活用における課題と対策、そしてDXからAIトランスフォーメーションを見据えた活用事例を交えながらご紹介します。

皆様のビジネス課題解決や新たな価値創出のヒントとなる内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

お申込みはこちら（主催者ページ） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiazO-1vpCvwqYPiMY8VEXd3ygCGuxl3jbb0R8E7H5fksl2Q/viewform詳細をご確認のうえ、お申込みください。申し込み経緯の設問は、「サイバーコム株式会社からのご案内」をご選択ください。

■ 登壇概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/30_1_19419cb265a42aa54d23730662a4ad09.jpg?v=202606250951 ]

■ こんな方におすすめです

- AIを活用したDXを進めたいけれど、自社だけでは難しいとお悩みの方- 自社の知見やソリューションを地域企業の力に活かしたいとお考えの方- AIを活用したDX推進に課題を感じている企業の方、最新トレンドにご関心のある方

■ イベント詳細・お申込み

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/30_2_488f198e566319397e3e21d28a410d93.jpg?v=202606250951 ]

■会社概要

創業以来、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア開発実績を活かし、AI、RPA、IoT等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え続けております。また、クラウドサービスを活用したSIサービスに加え、DXや業務効率化を支援するプロダクト・ソリューションを提供しております。

特に自社サービスである生成AI「ChatTAKUMI」は音声入力機能を実装するなどの進化を続けており、こうした先進的な開発は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）が実施するAI関連資格である「E資格」や「G検定」に認定された多数の技術者によって支えられています。当社は国内7拠点（横浜・仙台・東京・新潟・名古屋・刈谷・福岡）からお客様のビジネスの成長と変革を支援します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/30_3_2729fb7211317da677660640be042099.jpg?v=202606250951 ]