【JPIセミナー】「(株)Citadel AIが取り組むAIガバナンスの最前線 ～信頼できるAIを実現する品質管理とリスク対応～」7月6日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社Citadel AI 共同創業者 兼 CEO 小林 裕宜 氏を招聘し、(株)Citadel AIが取り組むAIガバナンスの最前線について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17748(https://www.jpi.co.jp/seminar/17748?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

(株)Citadel AIが取り組むAIガバナンスの最前線

～信頼できるAIを実現する品質管理とリスク対応～

〔開催日時〕

2026年07月06日(月) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

株式会社Citadel AI

共同創業者 兼 CEO

小林 裕宜 氏

▶三菱商事・北米事業・米国企業CEOを経て2020年に創業、グローバルでAI品質評価事業を展開する実務責任者

〔セミナーで得られる実務知見〕

・ハルシネーション・情報漏洩を防ぐAI品質評価の設計指針

・AIガバナンスを機能させる組織体制と業務フロー構築

・国内外ガイドラインを踏まえたリスク管理と導入判断基準

〔対象業種・部門〕

・生成AI活用を推進する経営企画・DX推進部門

・AI導入・運用リスクを管理する情報システム・セキュリティ部門

・AIサービス開発・提供を担うIT・テック企業の事業責任者

・コンプライアンス・リスクマネジメント部門

〔講義概要〕

AIガバナンスは経営課題です。生成AIはもはや身近な技術となり、AI エージェントが実際のビジネスで利用される事例も増えてきました。その一方で、ハルシネーションや情報漏洩など、企業としてのセキュリティやレピュテーションに関わるリスクも顕在化しています。

経営がAIガバナンスの意義を認識し、リーダーシップを発揮しながら組織的に取り組み、それと同時に、活用推進を掲げて実現を試みることが非常に重要です。

この講演では、企業がどのようにAIを導入し活用するのが良いかを、国内外の動向や他社事例も踏まえながら解説していきます。

〔講義項目〕

1. はじめに

(1) ユースケース毎に異なる品質評価

(2) 国家レベルでの安全性・セキュリティ検証も

(3) Citadel AIとは

2. AIガバナンスに係る国内外の動向

(1) 関連する法令や標準、国内外のガイドライン

(2) 階層的なAIガバナンスの導入

１. 何を守るか

２. どう管理するか

３. どう測るか

i) セーフティ（品質）の観点

ii) セキュリティの観点

3. ガバナンスに係る業務フローと成功・失敗事例

(1) 業務フローの全体感

(2) AIガバナンスは経営課題

(3) AI ガバナンスにおける成功例・失敗例

１. 社内ガイドライン・チェックリストの整備

２. 組織体制の構築・現場や専門家との連携

３. AIガバナンス実現の業務フローの確立

4. Citadel AI のソリューション

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,570円（税込）

2名以降：32,570円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17748(https://www.jpi.co.jp/seminar/17748?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。