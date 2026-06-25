清水ミチコ、デビュー40周年を記念した全国ツアーが11月にスタート！

株式会社キョードーメディアス

清水ミチコの全国ツアー、～清水ミチコ 40th BEST～「SHOW MUST GOING MY WAY」の開催が決定した。第1弾で発表されたスケジュールでは11月8日の埼玉・大宮ソニックシティを皮切りに2月28日(日)の愛媛・松山市総合コミュニティセンターまで、26カ所・26公演を巡るデビュー40周年のアニバーサリーツアーの日程が明らかにされた。また2013年以来、恒例となった新春公演（年度によっては年末に開催）、今回も1月2日に日本武道館で開催される。

清水ミチコは今年、デビュー40周年を迎えた。若手演劇人、音楽家の登竜門でもあった名門ライブ・スペース、渋谷ジァン・ジァンのステージに、清水ミチコが初めて登場したのが1986年2月。この初ステージをみた放送作家、永六輔の目にとまりTVのバラエティ番組に出演するようになってブレイクを果たす。

演劇界用語に、幕が開いたら最後まで中断してはならないという「SHOW MUST GO ON」という言葉があるが、今回のツアータイトルは「MUST GO ON ならぬ MUST GOING MY WAY！」。我が道を貫き続けるというのが清水ミチコらしい。40周年という大きな節目を迎えた今年、笑って、驚いて、時にグッとくる、清水ミチコにしか作れない“音楽と笑いのエンターテインメント”の集大成のステージを見せてくれること必至。

本日放送されたニッポン放送の「ラジオビバリー昼ズ(ニッポン放送)」内で清水ミチコは、『つい最近まで（ツアー）をやっていた気がしていたのに、あっという間に半年が過ぎ、もう次のツアーが始まります。歳をとると、怖いぐらいに（時間の感覚が）短くなってきます（笑）』と11月からスタートする新しいツアーについて触れた。

～清水ミチコ 40th BEST～「SHOW MUST GOING MY WAY」各公演のチケットは、6月27日(土)10:00より、先行抽選の受付がスタートする。詳細は清水ミチコ公式HP参照。

＜ツアー日程＞

～清水ミチコ 40th BEST～「SHOW MUST GOING MY WAY」

2026年

11月8日(日) 埼玉／大宮ソニックシティ 大ホール 開場15:00開演16:00

11月14日(土) 千葉／市川市文化会館 開場16:15開演17:00

11月21日(土) 千葉／千葉県文化会館 大ホール 開場 16:15開演17:00

11月23日(祝・月) 栃木／栃木県総合文化センター メインホール 開場16:15開演 17:00

11月28日(土) 山梨／ＹＣＣ県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール） 大ホール 開場15:45 開演16:30

11月29日(日) 静岡／沼津市民文化センター 大ホール 開場15:15開演16:00

12月6日(日) 広島／広島文化学園HBGホール 開場15:00開演16:00

12月12日(土) 大阪／フェスティバルホール 開場16:00開演17:00

12月18日(金) 大分／iichiko音の泉ホール 開場18:00開演18:30

12月19日(土) 福岡／福岡市民ホール 大ホール 開場16:00開演17:00

12月23日(水) 北海道／カナモトホール (札幌市民ホール) 開場18:00開演18:30

12月26日(土) 岩手／盛岡市民文化ホール 大ホール 開場16:30開演17:00

12月27日(日) 宮城／東京エレクトロンホール宮城 開場15:30開演16:00

2027年

1月2日(土) 東京／日本武道館 開場 15:00開演16:00

1月11日(月) 神奈川／カルッツかわさき 開場15:15 開演16:00

1月16日(土) 埼玉／深谷市民文化会館 大ホール 開場16:30開演17:00

1月23日(土) 千葉／浦安市文化会館 大ホール 開場16:30開演17:00

1月24日(日) 茨城／水戸市民会館 グロービスホール 開場15:15開演16:00

1月30日(土) 長野／長野市芸術館 開場16:30開演17:00

1月31日(日) 富山／富山県民会館 開場15:30開演16:00

2月6日(土) 静岡／清水マリナート (静岡市清水文化会館) 開場16:30開演17:00

2月14日(日) 群馬／高崎芸術劇場 大劇場 開場15:00開演16:00

2月19日(金) 神奈川／鎌倉芸術館 大ホール 開場18:00開演18:30

2月20日(土) 福島／とうほう・みんなの文化センター 大ホール 開場16:15開演17:00

2月27日(土) 香川／サンポートホール 大ホール 開場16:30開演17:00

2月28日(日)愛媛／松山市総合コミュニティセンター キャメリアホール 開場15:00開演15:30

チケット料金 ※未就学児入場不可

ホール: 全席指定 7,700円(税込)

※日本武道館のみ：全席指定 8,400円(税込) ※お土産付

チケット公式HP受付期間(抽選）：6月27日(土) 10:00～7月12日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/michikoshimizu-tour26/

＜清水ミチコ公式HP＞

https://4325.net

宣伝：キョードーメディアス